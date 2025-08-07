Για ακόμη μία φορά έρχονται στο φως της δημοσιότητας οι εξαντλητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει το προσωπικό του ΕΣΥ, καθώς μετά τις αποκαρδιωτικές καταστάσεις στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Δράμας που έμεινε μόνο με τη διευθύντριά της, οι γιατροί του Αναισθησιολογικού Τμήματος καλούνται να κάνουν 72 ώρες σερί εφημερίας.

Συγκεκριμένα, τέσσερις αναισθησιολόγοι υπηρετούν στο νοσοκομείο της Δράμας, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του αναισθησιολογικού, των χειρουργείων, της ΜΕΘ, αλλά και να μετακινούνται όποτε τους ζητείται στα νοσοκομεία Σερρών και Ξάνθης για την κάλυψη κενών.

Αυτό το διάστημα οι δύο από τους τέσσερις βρίσκονται σε καλοκαιρινή άδεια. Οι δύο που έμειναν πίσω έκαναν αμφότεροι από τρεις συνεχόμενες εφημερίες τις τελευταίες μέρες.

Το θέμα δημοσιοποίησε και ανέδειξε ο αναισθησιολόγος, επιμελητής Β’ του ΓΝ Δράμας και γραμματέας του Συλλόγου Ιατρών του νοσοκομείου, Ραφαήλ Ιωαννίδης, με μια αγωνιώδη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, υπό τον τίτλο «Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώρα μηδέν!».

«Είσαι αναισθησιολόγος του νοσοκομείου της Δράμας (ο υποφαινόμενος), εφημερεύεις την Κυριακή 27/7 στο νοσοκομείο των Σερρών και τη Δευτέρα 28/7 στο νοσοκομείο σου στη Δράμα. Στις 28/7 περιμένεις να έρθει να σε αλλάξει αναισθησιολόγος από το νοσοκομείο του Κιλκίς και με το έτσι θέλω δεν έρχεται ΠΟΤΕ! Επίσης, δεν δέχεται να έρθει κανένας άλλος συνάδελφος από το νοσοκομείο του Κιλκίς», αναφέρει και προσθέτει: «Το αποτέλεσμα, μένεις αναγκαστικά εσύ στο νοσοκομείο των Σερρών και καταλήγεις να κάνεις 3 συνεχόμενες μέρες εφημερία και το νοσοκομείο της Δράμας ακάλυπτο και εξαναγκάζεται συνάδελφος δικός σου επίσης σε 3ημερη εφημέρευση στο νοσοκομείο της Δράμας».

Ο αναισθησιολόγος αναρωτιέται ως πότε θα συνεχιστούν όλα αυτά. «Ως πότε μόνο το Αναισθησιολογικό του ΓΝ Δράμας θα είναι απόλυτα τυπικό στις υποχρεώσεις του και θα καλύπτει ό,τι του ζητηθεί (αναισθησιολογικό ΓΝ Σερρών, ΓΝ Ξάνθης και ΜΕΘ ΓΝ Δράμας), καθώς και ένα τεράστιο αριθμό χειρουργείων, μεγαλύτερο από σχεδόν όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία της ελληνικής περιφέρειας και ένα Ιατρείο Πόνου με εξαιρετικά μεγάλη προσέλευση ασθενών;», λέει και προσθέτει: «Δεν πάει άλλο η κατάσταση αυτή! Πρέπει να παρθούν μέτρα και κυρώσεις! Ποιος θα καλύψει νομικά εμάς τους αναισθησιολόγους σε περίπτωση λάθους μετά από 3 συνεχόμενα 24 ώρα εργασίας;».

Ο ίδιος μιλώντας στο topontiki.gr, ανέδειξε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει αυτός, αλλά και οι συνάδελφοί του, λέγοντας πως «εδώ και πάρα πολύ καιροί οι αναισθησιολόγοι κάνουμε συνεχείς εφημερίες. Δεν έχουμε ποτέ αρνηθεί να εξυπηρετήσουμε την οποιαδήποτε ανάγκη, είτε στο δικό μας νοσοκομείο, είτε στα υπόλοιπα. Στο νοσοκομείο της Δράμας είμαστε 4 αναισθησιολόγοι, αλλά της διευθύντριας της χρωστάνε άδεια από το 2019. Σε εμάς μας χρωστάνε από το 2023 και όπως ξέρετε τις άδειες πρέπει να τις πάρουμε, αλλιώς θα τις χάσουμε».

Αναφερόμενος στο πρόβλημα που καταγράφεται με τους αναισθησιολόγους στη χώρα μας, τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ το ίδιο πρόβλημα φαίνεται σιγά-σιγά και στην Αθήνα.

Όπως συμπλήρωσε «η 4Η ΥΠΕ βγάζει το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες για τις εφημερίες και σε άλλα νοσοκομεία της βορείου Ελλάδας. Εδώ και 27 μήνες είναι δεδομένο ότι καλύπτουμε 4 διαφορετικά τμήματα. Το αναισθησιολογικό ΓΝ Σερρών, το ΓΝ Ξάνθης, το ΓΝ Δράμας και τη ΜΕΘ ΓΝ Δράμας».

Ο κ. Ιωαννίδης στάθηκε και στις ευθύνες της διοίκησης του νοσοκομείου, καθώς τους απείλησε πως αν δεν πάνε να καλύψουν τις εφημερίες στην Ξάνθη ή στις Σέρρες, είναι ορατός ο κίνδυνος για τις αναρρωτικές τους άδειες. Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε ότι η 4η ΥΠΕ δεν πίεσε το Κιλκίς να στείλει άλλον συνάδερφο για το νοσοκομείο των Σερρών και αναγκάστηκαν οι ίδιοι να καλύψουν το κενό.

Το παθολογικό τμήμα έχει τεράστιες ελλείψεις

Μιλώντας για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Δράμας, σημείωσε πως το χειρουργικό τμήμα λειτουργεί πολύ καλά, αλλά το παθολογικό τμήμα έχει τεράστιες ελλείψεις. Το πρόβλημα με το παθολογικό παραμένει εδώ και 2 χρόνια άλυτο. Λειτουργεί μόνο με τη διευθύντρια του τμήματος.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις και στους νοσηλευτές, αλλά και γενικότερα στο παραϊατρικό προσωπικό, όπως φυσικοθεραπευτές και τραυματιοφορείς. «Είμαστε από τα νοσοκομεία με τις μεγαλύτερες ελλείψεις και το ιατρικό προσωπικό καλύπτει μόλις το 50% των θέσεων των μόνιμων γιατρών. Σύντομα, επικουρικοί γιατροί θα γίνουν μόνιμοι, οπότε θα υπάρξει μία μικρή αύξηση του ποσοστού. Το νοσοκομείο λειτουργεί σωστά λόγω της υπερεργασίας όλου του προσωπικού», πρόσθεσε.

Ήδη ένας συνάδελφος σκέφτεται να φύγει στη Γερμανία

«Το τμήμα μας στη Δράμα είναι υποδειγματικό, αυτό το ξέρουν όλοι και έχουμε μια εξαιρετική διευθύντρια που μας εμπνέει και έχει θυσιάσει τον εαυτό της για το νοσοκομείο. Είμαστε τέσσερις αναισθησιολόγοι, νέοι σε ηλικία, οι οποίοι αγαπάμε τη δουλειά μας και την πόλη. Για αυτόν τον λόγο, ενώ έχουμε ευκαιρίες και προσφορές, δεν έχουμε φύγει ακόμη» μας είπε ο κ. Ιωαννίδης.

Στη συνέχεια τόνισε πως «με αυτά που συμβαίνουν ήδη ένας συνάδελφος σκέφτεται να φύγει στη Γερμανία από την οποία είχε έλθει για να μείνει στον τόπο του. Για να είμαι δίκαιος θέλω να ενημερώσω ότι οι οικονομικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί. Επίσης, από το 2019 πληρωνόμαστε γρήγορα τις υπερωρίες και η διοίκηση βοηθά σε αυτό, στο να μην καθυστερούν. Το νοσοκομείο της Δράμας ανήκει στις άγονες περιοχές, κάτι που μας δίνει έξτρα επιδότηση. Βέβαια, το ίδιο δεν ισχύει και για το νοσηλευτικό προσωπικό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει».

«Ακόμη περιμένουμε μια απάντηση από τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ στον οποίο έχουμε αποστείλει εξώδικο εδώ και κάποιους μήνες, γιατί υπάρχει αυτή η συνεχής άνιση αντιμετώπιση του Αναισθησιολογικού Τμήματος του νοσοκομείου μας και η ταυτόχρονη κάλυψη των υπόλοιπων Αναισθησιολογικών Τμημάτων της ΥΠΕ», κατέληξε ο γραμματέας του Συλλόγου Ιατρών του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης:

Σκλήρυνση κατά πλάκας: Οι ενδείξεις που «προειδοποιούν» χρόνια πριν τη διάγνωση

Βραστά αυγά: Ποιοι μπορούν να τα καταναλώνουν καθημερινά – Ποιοι πρέπει να προσέχουν

Λουκίδης: Μικρή αλλά υπαρκτή η έξαρση του κορωνοϊού