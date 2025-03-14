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14.03.2025 18:46

Νοσοκομείο Σερρών: 5 παθολόγοι για 75.000 ασθενείς τον χρόνο – 1.200 σε λίστα αναμονής για χειρουργείο

14.03.2025 18:46
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Το νοσοκομείο Σερρών αντιμετωπίζει τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας που εξυπηρετεί 70-75.000 ασθενείς το χρόνο αιμορραγεί από την έλλειψη παθολόγων.

Ο νομός αριθμεί περίπου 150.000 κατοίκους και το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει μόλις 5 παθολόγους.

Στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερρών, Βαγγέλης Παπαμιχάλης: «Μέχρι το καλοκαίρι του 2023 στο νοσοκομείο υπήρχαν 9 παθολόγοι» και συμπληρώνει ότι «όταν ξεκίνησαν μετακινήσεις γιατρών για να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο Δράμας, αρκετοί παραιτήθηκαν».

Καθημερινά σύμφωνα με τον ίδιο, τα επείγοντα εξυπηρετούν καθημερινά 300 άτομα. Την ίδια στιγμή έχει κλείσει το διαβητολογικό ιατρείο ενώ υπάρχουν μόλις δύο αναισθησιολόγοι που κάνουν 10 και 11 εφημερίες το μήνα. Όσο για την αναμονή στα χειρουργεία φτάνει τα 1.200 άτομα όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος.

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