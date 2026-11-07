search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 23:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2026 22:50

Λιβύη: Μετά από 12 χρόνια ανοίγει ξανά η πρεσβεία της Αιγύπτου στην Τρίπολη

07.11.2026 22:50
presveia aigyptos libuh (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Αίγυπτος έπειτα από 12 χρόνια αναστολής της λειτουργίας της, άνοιξε το Σάββατο (7/11) και πάλι την πρεσβεία της στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης, σηματοδοτώντας μια προσέγγιση με την κυβέρνηση που εδρεύει στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια στροφή για το Κάιρο, το οποίο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του στρατιωτικού ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ – αντιπάλου της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη.

Η Αίγυπτος είχε κλείσει την πρεσβεία της στην Τρίπολη το 2014, την περίοδο που πολλές ξένες διπλωματικές αποστολές αποχώρησαν εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης, κατά την οποία αντίπαλες κυβερνήσεις εγκαθιδρύθηκαν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, βρίσκεται ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός υπό τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χαφτάρ, η Βουλή των Αντιπροσώπων και μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ. Στα δυτικά υπάρχει η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα και το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους στην Τρίπολη.

Αίγυπτος: Μετά από 12 χρόνια ανοίγει και πάλι την πρεσβεία της στην Τρίπολη της Λιβύης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά την τελετή επαναλειτουργίας δήλωσε ότι η ιστορική σημασία του κτιρίου της πρεσβείας «συνάδει με τους βαθιές ρίζες των ανθρώπινων και πολιτισμικών δεσμών που χαρακτηρίζουν τις αιγυπτιο-λιβυκές σχέσεις».

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στην Πολωνία: Ακροδεξιός ο δράστης της επίθεσης με 6 νεκρούς και 15 τραυματίες

Υεμένη: Συριακές δυνάμεις αναπτύσσονται στο έδαφος της κατά των Χούθι – Διαψεύδει η Δαμασκός

Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ επέλεξε τον Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλο του Νετανιάχου, για τον σχηματισμό κυβέρνησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polonia asthenoforo (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Βρέθηκαν 3 νεκροί στο σπίτι του δράστη του μακελειού στην Κρακοβία – Ακροδεξιός τρομοκρατης με πιθανούς συνεργάτες, λέει η κυβέρνηση (Video)

presveia aigyptos libuh (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Μετά από 12 χρόνια ανοίγει ξανά η πρεσβεία της Αιγύπτου στην Τρίπολη

polonia-astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Πολωνία: Ακροδεξιός ο δράστης της επίθεσης με 6 νεκρούς και 16 τραυματίες

houthi yemen
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Συριακές δυνάμεις αναπτύσσονται στο έδαφος της κατά των Χούθι – Διαψεύδει η Δαμασκός

w07-211046
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Παναιτωλικός 3-0: «Σκαρφάλωσαν» στην 3η θέση οι «κίτρινοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noutela-1
CUCINA POVERA

Πανεύκολη μους νουτέλα με 2 υλικά

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους θα προχωρήσουν, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές - Δεν δώσαμε άδεια, λέει η Άγκυρα

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Χακάν Φιντάν: «Το ζήτημα με τις NAVTEX για το καλώδιο έχει επιλυθεί» - Το σχόλιο της Αθήνας

opados-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

SIMVOULIO_ASFALEIAS_OHE_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόρτα» για Ελλάδα στον ΟΗΕ - Στο απυρόβλητο του Συμβουλίου Ασφαλείας το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 23:30
polonia asthenoforo (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Βρέθηκαν 3 νεκροί στο σπίτι του δράστη του μακελειού στην Κρακοβία – Ακροδεξιός τρομοκρατης με πιθανούς συνεργάτες, λέει η κυβέρνηση (Video)

presveia aigyptos libuh (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Μετά από 12 χρόνια ανοίγει ξανά η πρεσβεία της Αιγύπτου στην Τρίπολη

polonia-astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Πολωνία: Ακροδεξιός ο δράστης της επίθεσης με 6 νεκρούς και 16 τραυματίες

1 / 3