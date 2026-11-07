Λιβύη: Μετά από 12 χρόνια ανοίγει ξανά η πρεσβεία της Αιγύπτου στην Τρίπολη

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Η Αίγυπτος έπειτα από 12 χρόνια αναστολής της λειτουργίας της, άνοιξε το Σάββατο (7/11) και πάλι την πρεσβεία της στην Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης, σηματοδοτώντας μια προσέγγιση με την κυβέρνηση που εδρεύει στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια στροφή για το Κάιρο, το οποίο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του στρατιωτικού ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ – αντιπάλου της κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη.

Η Αίγυπτος είχε κλείσει την πρεσβεία της στην Τρίπολη το 2014, την περίοδο που πολλές ξένες διπλωματικές αποστολές αποχώρησαν εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης, κατά την οποία αντίπαλες κυβερνήσεις εγκαθιδρύθηκαν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, βρίσκεται ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός υπό τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χαφτάρ, η Βουλή των Αντιπροσώπων και μια κυβέρνηση με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ. Στα δυτικά υπάρχει η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα και το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά την τελετή επαναλειτουργίας δήλωσε ότι η ιστορική σημασία του κτιρίου της πρεσβείας «συνάδει με τους βαθιές ρίζες των ανθρώπινων και πολιτισμικών δεσμών που χαρακτηρίζουν τις αιγυπτιο-λιβυκές σχέσεις».

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