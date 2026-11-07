Άρης-Παναιτωλικός 3-0: «Σκαρφάλωσαν» στην 3η θέση οι «κίτρινοι»

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Επιστροφή στις επιτυχίες για τον Άρη που, εκμεταλλευόμενος αμυντικά κενά των αντιπάλων του, έφτασε στο 3-0 επί του Παναιτωλικού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Ο Τίνο Καντεβέρε (11’, 49’) σκόραρε στο ξεκίνημα των δυο ημιχρόνων για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που, όμως, θα πρέπει να ανησύχησε αρκετά στο ενδιάμεσο. Ο «Τίτορμος» σπατάλησε σημαντικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει και τελικά… το πλήρωσε. Ο Γιάννης Γιαννιώτας (58’) διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα για τους Θεσσαλονικείς που μπήκαν ξανά στην τετράδα, αφήνοντας τους Αγρινιώτες σε έντονο προβληματισμό πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος.
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)
Κίτρινες: Γιαννιώτας
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Πετρίς, Γένσεν, Φαμπιάνο, Γιαννιώτας (77’ Μπρούμα), Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γκαρέ (77’ Παλάσιος), Κουαμέ (90’ Ντέλε-Μπασίρου), Καντεβέρε (81’ Μιρ).
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Όλσον, Θυμιάνης, Στάγιτς, Γαλιάτσος (28’ Αποστολόπουλος), Μανρίκε, Εστέμπαν (80’ Μπρέγκου), Εράκοβιτς (80’ Σμυρλής), Μπάσι (69’ Νικολάου), Άλεξιτς, Μεχία (80’ Νακάμπα).
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