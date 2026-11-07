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07.11.2026 21:46

Ο Τραμπ θέλει τον CEO του UFC για… εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου – Στο προσωπικό του ο ισλαμιστής αντιδυτικός Νουρμαγκομέντοφ

07.11.2026 21:46
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Πρόταση στον επικεφαλής του UFC, της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών, Ντάνα Γουάιτ, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ανακοινώνοντας ότι του προσφέρθηκε η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουάιτ «σκληρό μαχητή και πολεμιστή», καλώντας τον να αποδεχθεί την πρόταση.

Ο Τραμπ πρότεινε στον επικεφαλής της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών να γίνει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου: Οι 6 μαχητές που θέλει στο πλευρό του

Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι ζήτησε από τον επικεφαλής του UFC να έχει μαζί του ως συνεργάτες γνωστά ονόματα των μικτών πολεμικών τεχνών, ακόμη και αθλητές που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους συντηριτικούς, σουνίτες ισλαμιστές Ισλάμ Μαχάτσεφ και Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ και στους Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ και Αμάντα Νούνιες, καθώς και στην Κέιλα Χάρις.

«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παρανοϊκή Αριστερά» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Ντάνα Γουάιτ θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου διαφορετικός από οποιονδήποτε έχει αναλάβει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη θέση. «Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου που δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον. Ντάνα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!» κατέληξε στην ανάρτησή του.

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