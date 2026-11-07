Ο Τραμπ θέλει τον CEO του UFC για… εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου – Στο προσωπικό του ο ισλαμιστής αντιδυτικός Νουρμαγκομέντοφ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πρόταση στον επικεφαλής του UFC, της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών, Ντάνα Γουάιτ, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ανακοινώνοντας ότι του προσφέρθηκε η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουάιτ «σκληρό μαχητή και πολεμιστή», καλώντας τον να αποδεχθεί την πρόταση.

Στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι ζήτησε από τον επικεφαλής του UFC να έχει μαζί του ως συνεργάτες γνωστά ονόματα των μικτών πολεμικών τεχνών, ακόμη και αθλητές που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους συντηριτικούς, σουνίτες ισλαμιστές Ισλάμ Μαχάτσεφ και Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ και στους Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ και Αμάντα Νούνιες, καθώς και στην Κέιλα Χάρις.

«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παρανοϊκή Αριστερά» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ο Ντάνα Γουάιτ θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου διαφορετικός από οποιονδήποτε έχει αναλάβει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη θέση. «Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου που δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον. Ντάνα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!» κατέληξε στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Πολιτικό αδιέξοδο στη Νέα Ζηλανδία: Εθνικό Κόμμα και Εργατικοί δεν εξασφαλίζουν πλειοψηφία

Παραγουάη: Η Γενική Εισαγγελία διέταξε την φυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Πένια

Νέα επεισόδια στη Γαλλία: Συγκρούσεις με την αστυνομία και δακρυγόνα σε Παρίσι, Μπορντό και Λιόν – 250.000 άνθρωποι στους δρόμους (Video)