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07.11.2026 21:11

Παραγουάη: Η Γενική Εισαγγελία διέταξε την φυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Πένια

07.11.2026 21:11
paraguay proedros (1)

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Αφού τον κατηγόρησε για τα αδικήματα της παραβίασης της δημόσιας εμπιστοσύνης, της άσκησης αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος για προσωπικό όφελος, η Γενική Εισαγγελία της Παραγουάης διέταξε το Σάββατο (7/11) την προφυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Σαντιάγο Πένια.

Ο πρώην πρόεδρος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας μετά την κατάρρευση της Ueno Bank, η οποία αναπτύχθηκε ραγδαία από εξειδικευμένη πλατφόρμα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας σε τράπεζα και διαχειριζόταν δημόσια κονδύλια ύψους 850 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 47χρονος Πένια συνδεόταν με την τράπεζα, αφού ως το 2025 διατηρούσε μετοχές σε όμιλο συμμετοχών που ελέγχει την Ueno Bank.

Αντιμέτωπη με κρίση φερεγγυότητας, η Ueno Bank τέθηκε υπό τον έλεγχο της κεντρικής τράπεζας της Παραγουάης και υπό εκκαθάριση, προκειμένου να «προστατευθούν οι καταθέτες και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος». Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε σοβαρή κρίση καθώς σχεδόν 3 εκατομμύρια πελάτες της Ueno στερήθηκαν την άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Παραγουάη: Η Γενική Εισαγγελία διέταξε την προφυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Σαντιάγο Πένια

Την Παρασκευή, ο Πένια καθαιρέθηκε από τη Γερουσία αφού κρίθηκε ένοχος για «κακή εκτέλεση» των καθηκόντων του. Λίγο αργότερα, εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης εναντίον του, το οποίο εκτελέστηκε στην ιδιωτική κατοικία του πρώην προέδρου.

Εκτός από τον Πένια, οι εισαγγελείς ζήτησαν τη σύλληψη του Κάρλος Καρβάλιο, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης μέχρι την περασμένη Τρίτη, όταν και παραιτήθηκε εν μέσω της διαδικασίας για την εξυγίανση της Ueno Bank. Συνολικά, η Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε 27 άτομα.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 21:18
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Παραγουάη: Η Γενική Εισαγγελία διέταξε την φυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Πένια

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