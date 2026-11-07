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07.11.2026 20:42

ΥΠΕΞ για το μακελειό στην Πολωνία: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό στην Κρακοβία»

07.11.2026 20:42
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«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, με αφορμή το σημερινό τραγικό περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 21:18
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