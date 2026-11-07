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07.11.2026 17:21

Μακελειό στην Πολωνία: Τουλάχιστον 5 νεκροί από πυροβολισμούς στην Κρακοβία – Συνελήφθη δράστης (Video)

07.11.2026 17:21
astynomia-polonia

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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το Σάββατο (7 Νοεμβρίου) κοντά στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στη νότια Πολωνία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24, το οποίο επικαλείται την πυροσβεστική υπηρεσία.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο κέντρο της πόλης, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που συλλαμβάνεται ο δράστης της επίθεσης. Ένας άνθρωπος είναι πεσμένος στο οδόστρωμα κι ένας αστυνομικός τον πλησιάζει με παρατεταμένο το όπλο και τον διατάζει να μείνει ακίνητος στην άσφαλτο.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης  

Σύμφωνα με το πολωνικό δίκτυο RMF24, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας προσγειώθηκε ελικόπτερο αεροδιακομιδών, προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση του περιστατικού και τη μεταφορά τραυματιών.

Οι διασώστες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο, ενώ οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων βασίζονται στις πρώτες αναφορές της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη ή τους δράστες. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή, ενώ αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις για τα θύματα και τις συνθήκες του περιστατικού.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είχε κάνει λόγο για μια «τραγική επίθεση με πυροβολισμούς» στην Κρακοβία, επισημαίνοντας ότι ενημερώνεται διαρκώς από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένη έρευνα.

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