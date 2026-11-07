Γαλλία: Νέες κινητοποιήσεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της χώρας – Χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία στη Λιόν – Ξεχωριστά καλέσματα ανάμεσα σε συνδικάτα και Κίτρινα Γιλέκα (Photos-Video)

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Με βασικό στόχο, όπως αναφέρουν τα συνδικάτα, να διατηρηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση ενόψει των διαπραγματεύσεων για τα θέματα της παιδείας και τα οικονομικά ζητήματα, συνεχίζονται και σήμερα οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και οι διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Στο Παρίσι δεκάδες χιλιάδες άτομα μετέχουν σε πορεία των συνδικάτων από την πλατεία Ρεπουμπλίκ ως την πλατεία Νασιόν. Η πορεία πραγματοποιείται με την άδεια των αστυνομικών αρχών.

Αντιθέτως χωρίς την άδεια των αστυνομικών αρχών αρκετές εκατοντάδες άτομα έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στην πλατεία Κονκόρντ συμμετέχοντας σε εκδήλωση καθιστικής διαμαρτυρίας την οποία, όπως ανακοίνωσε, διοργανώνει το συντονιστικό όργανο του κινήματος των Kίτρινων Γιλέκων.

Οι παρευρισκόμενες αστυνομικές δυνάμεις σε πρώτη φάση προέβησαν σε έλεγχους ταυτοτήτων και στη συνέχεια σε επιχείρηση εκκένωσης της πλατείας. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται τέλος και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας όπου οι αστυνομικές δυνάμεις σε κάποιες περιπτώσεις, όπως της Λυών, έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε από συνδικαλιστικές οργανώσεις και από εκπροσώπους των μαθητών και των φοιτητών, την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρξουν απεργιακές κινητοποιήσεις στο χώρο της παιδείας και πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια.

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