Απειλές για βόμβες σε πτήσεις: Εντείνεται το φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη

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Αντί να φθίνει, το κύμα των απειλών για βόμβες σε πτήση εντείνεται, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, η οποία ανέφερε ότι όλη η εβδομάδα κύλησε με αυτόν τον τρόπο και ότι οι ελεγκτές παραμένουν σε επιφυλακή, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο την επόμενη εβδομάδα.

Δύο πτήσεις της Aegean βρέθηκαν υπό απειλή, ωστόσο όπως διευκρίνισε η κα Τόκη, δεν βρίσκονταν στον ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά λίγο πριν από την προσγείωση, κατά κύριο λόγο σε αεροδρόμια της Ευρώπης.

«Μια τακτική που προβλέπει αμφιβολία και χάος»

Η κα Τόκη εκτίμησε ότι υπάρχει μάλλον μια τακτική που στοχεύει στη σύγχυση, στην αμφιβολία και στο χάος. Ως ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο ανέδειξε ότι το μοτίβο είναι πολύ ευρύ: έχει πλήξει διάφορες αεροπορικές εταιρείες, δεν είναι στοχευμένο, καλύπτει μεγάλη έκταση στην Ευρώπη και φαίνεται να συνεχίζεται χωρίς να μειώνεται. Όπως είπε, δεν γνωρίζει αν οι απειλές γίνονται τηλεφωνικά ή μαζικά μέσω διαδικτύου, καθώς δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση.

Η αντιπρόεδρος των ελεγκτών ξεκαθάρισε ότι κάθε απειλή αντιμετωπίζεται πάντα ως αληθής, όσο αβάσιμη κι αν φαίνεται, αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί χωρίς έλεγχο. Η πτήση εξυπηρετείται, φτάνει στον προορισμό της και απομονώνεται στο ειδικό τμήμα του αεροδρομίου, όπου την ελέγχουν οι αρμόδιοι.

Στους ελεγκτές ενεργοποιείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ενώ δεν αλλάζει η χωρητικότητα του εναέριου χώρου, ώστε να αναμένονται καθυστερήσεις. Κάθε πτήση αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο συμβάν. Η κα Τόκη σημείωσε ότι αν βρεθούν ταυτόχρονα 20 πτήσεις υπό απειλή στον ίδιο εναέριο χώρο, αυτό θα είναι «μια άλλη συζήτηση».

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