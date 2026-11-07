search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 18:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

07.11.2026 16:12

Απειλές για βόμβες σε πτήσεις: Εντείνεται το φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη

07.11.2026 16:12
aerodromio new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αντί να φθίνει, το κύμα των απειλών για βόμβες σε πτήση εντείνεται, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, η οποία ανέφερε ότι όλη η εβδομάδα κύλησε με αυτόν τον τρόπο και ότι οι ελεγκτές παραμένουν σε επιφυλακή, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο την επόμενη εβδομάδα.

Δύο πτήσεις της Aegean βρέθηκαν υπό απειλή, ωστόσο όπως διευκρίνισε η κα Τόκη, δεν βρίσκονταν στον ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά λίγο πριν από την προσγείωση, κατά κύριο λόγο σε αεροδρόμια της Ευρώπης.

«Μια τακτική που προβλέπει αμφιβολία και χάος»

Η κα Τόκη εκτίμησε ότι υπάρχει μάλλον μια τακτική που στοχεύει στη σύγχυση, στην αμφιβολία και στο χάος. Ως ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο ανέδειξε ότι το μοτίβο είναι πολύ ευρύ: έχει πλήξει διάφορες αεροπορικές εταιρείες, δεν είναι στοχευμένο, καλύπτει μεγάλη έκταση στην Ευρώπη και φαίνεται να συνεχίζεται χωρίς να μειώνεται. Όπως είπε, δεν γνωρίζει αν οι απειλές γίνονται τηλεφωνικά ή μαζικά μέσω διαδικτύου, καθώς δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση.

Η αντιπρόεδρος των ελεγκτών ξεκαθάρισε ότι κάθε απειλή αντιμετωπίζεται πάντα ως αληθής, όσο αβάσιμη κι αν φαίνεται, αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί χωρίς έλεγχο. Η πτήση εξυπηρετείται, φτάνει στον προορισμό της και απομονώνεται στο ειδικό τμήμα του αεροδρομίου, όπου την ελέγχουν οι αρμόδιοι.

Στους ελεγκτές ενεργοποιείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ενώ δεν αλλάζει η χωρητικότητα του εναέριου χώρου, ώστε να αναμένονται καθυστερήσεις. Κάθε πτήση αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο συμβάν. Η κα Τόκη σημείωσε ότι αν βρεθούν ταυτόχρονα 20 πτήσεις υπό απειλή στον ίδιο εναέριο χώρο, αυτό θα είναι «μια άλλη συζήτηση».

Διαβάστε επίσης:

Πάρ΄ ολίγον τραγωδία στη Δραπετσώνα: Πεύκο έπεσε δίπλα σε κοριτσάκι μέσα σε παιδική χαρά (Video)

Χειροπέδες σε 6 απατεώνες που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ με λεία άνω των 565.000 ευρώ

Εργατικό δυστύχημα στην Πάτρα: 59χρονος που καταπλακώθηκε από λαμαρίνες και έχασε τη ζωή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis marathonios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης για τον 43ο Μαραθώνιο: «Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα» – «Καλή επιτυχία σε όλους» (Video)

data centers (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Stop Dirty Data Centres» – Πανευρωπαϊκό κίνημα κατά των ανεξέλεγκτων εταιριών τεχνολογίας: Επεισόδια σε εργοτάξιο της Microsoft στο Άμστερνταμ με 200 συλλήψεις (Video)

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένκσι: Προαναγγέλλει νέες καρατομήσεις μετά τις αποκαλύψεις για διαφθορά

ypourgeio-oikonomias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Οικονομικών: «Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ευρωπαϊκή κατάταξη των καθαρών αποδοχών» – «Οι αριθμοί διαψεύδουν την αντιπολίτευση»

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Μουντό σκηνικό με τοπικές βροχές, θυελλώδεις βοριάδες και αισθητό κρύο, πριν τη θερμοκρασιακή «τραμπάλα» της νέας εβδομάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους θα προχωρήσουν, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές - Δεν δώσαμε άδεια, λέει η Άγκυρα

noutela-1
CUCINA POVERA

Πανεύκολη μους νουτέλα με 2 υλικά

opados-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

toumpa
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος γύρος κινητοποιήσεων για το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα - Απορρίφθηκε το αίτημα να ανασταλεί η έξωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 18:52
mitsotakis marathonios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης για τον 43ο Μαραθώνιο: «Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα» – «Καλή επιτυχία σε όλους» (Video)

data centers (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Stop Dirty Data Centres» – Πανευρωπαϊκό κίνημα κατά των ανεξέλεγκτων εταιριών τεχνολογίας: Επεισόδια σε εργοτάξιο της Microsoft στο Άμστερνταμ με 200 συλλήψεις (Video)

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένκσι: Προαναγγέλλει νέες καρατομήσεις μετά τις αποκαλύψεις για διαφθορά

1 / 3