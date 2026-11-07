Χειροπέδες σε 6 απατεώνες που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ με λεία άνω των 565.000 ευρώ

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Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και κλοπές, προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προέβη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 565.000 ευρώ.

Η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης, εντός του οποίου συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη σε χώρο του ίδιου οικήματος, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία.

Όπως προέκυψε από την ερεύνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, είχαν συγκροτηθεί έχοντας μεταξύ τους με διακριτούς ρόλους, ως «διευθυντές», τηλεφωνητές- εισπράκτορες και υπεύθυνοι φύλαξης των κλοπιμαίων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους επέλεγαν τυχαία από έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες παροχής αντίστοιχων πληροφοριών. Στη συνέχεια, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνική βλάβη στο δίκτυο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, εντός ή εξωτερικά των κατοικιών τους. Ακολούθως, έτερα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στις οικίες και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας.

Μάλιστα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, προχωρούσαν σε συχνή αλλαγή των χώρων εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών που χρησιμοποιούσαν.

Σε έρευνες στις δύο κατοικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4.100 ευρώ,

12 κινητά τηλέφωνα,

28 χρυσές λίρες,

60 βραχιόλια,

118 τεμάχια σκουλαρίκια,

63 ρολόγια,

29 δαχτυλίδια,

47 αλυσίδες,

τέσσερις σταυροί,

μία κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και

εννέα αποκολλημένα φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις κατοικίας πολιτών και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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