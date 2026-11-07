Daily Mail: «Εξερράγη, της φώναζε συνέχεια μέχρι να βγει από την αίθουσα» – Άγριος καβγάς Τραμπ με Γουάιλς στο Οβάλ Γραφείο πριν την παραίτηση

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Τις τελευταίες στιγμές της Σούζι Γουάιλς με την ιδιότητα του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, οι οποίες κάθε άλλο παρά ήρεμα κύλησαν, περιγράφει ρεπορτάζ της εφημερίδας Daily Mail.

Το κλίμα στην Ουάσινγκτον μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών έχει βαρύνει επικίνδυνα και ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο κι αν προσπαθεί δημόσια να προβάλει ένα προφίλ ηρεμίας και αυτοπεποίθησης, οι αντιδράσεις του στο παρασκήνιο ξεφεύγουν από τα όρια.

Ένα τέτοιο σκηνικό φαίνεται πως στήθηκε την Πέμπτη στο Οβάλ Γραφείο, στην τελευταία του συνάντηση με τη Γουάιλς, λίγες ώρες πριν αποχωρήσει από τη θέση της. Σύμφωνα με τη Mail, ο Αμερικανός πρόεδρος έχασε την ψυχραιμία του και της επιτέθηκε λεκτικά, αποδίδοντάς της ευθύνες για τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, κατά τις οποίες το κόμμα έχασε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τέσσερις πηγές με γνώση του περιστατικού περιέγραψαν στην εφημερίδα έναν ιδιαίτερα έντονο διαπληκτισμό, ο οποίος εκτυλίχθηκε μπροστά σε άλλους συνεργάτες του προέδρου. Όπως αναφέρουν, η 69χρονη Γουάιλς – ένα από τα πιο κοντινά πρόσωπα στον Αμερικανό πρόεδρο – αποχώρησε από την αίθουσα ενώ ο Τραμπ εξακολουθούσε να φωνάζει.

«Εξερράγη εναντίον της», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από το περιβάλλον του Ρεπουμπλικανού, ενώ άλλη πηγή από τον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι ο Τραμπ της φώναζε για τις εκλογικές απώλειες μέχρι να φύγει από την αίθουσα, ενώ δύο ακόμη πηγές ισχυρίστηκαν ότι την έδιωξε από τη συνάντηση. «Της είπε να φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από αυτές.

Στο περιστατικό φέρονται να ήταν παρόντες ο αναπληρωτής προσωπάρχης Νταν Σκαβίνο, καθώς και η Μόργκαν ΝτεΓουίτ-Σνόου, στενή συνεργάτιδα της Γουάιλς, η οποία είναι επικεφαλής του γραφείου προσωπικού του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η τελευταία βγήκε από την αίθουσα εμφανώς αναστατωμένη και αντί να επιστρέψει στο γραφείο της, πήγε να καθίσει μαζί με τη Γουάιλς σε άλλο χώρο της δυτικής πτέρυγας.

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διέψευσε ότι ο Τραμπ ύψωσε τη φωνή του, δηλώνοντας στην Daily Mail: «Δεν θα φώναζε ποτέ στη Σούζι», για την οποία εξάλλου ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφραστεί με πολύ κολακευτικά σχόλια στο παρελθόν.

Η παραίτηση πριν από την απόλυση και το αίτημα για παράταση

Μία τέταρτη πηγή ανέφερε ότι η Γουάιλς είχε ενημερωθεί πως επίκειται η απομάκρυνσή της από τη θέση της. Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης επισκέφθηκε τον Τραμπ και υπέβαλε την παραίτησή της προτού προλάβει εκείνος να την απολύσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποδέχθηκε αμέσως την παραίτηση, αλλά της είπε ότι θα συζητούσαν το θέμα αργότερα. Το πρωί της Παρασκευής, η Γουάιλς επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο και ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι η αποχώρησή της έπρεπε πλέον να οριστικοποιηθεί.

Δύο πηγές υποστήριξαν ότι η ίδια ζήτησε να παραμείνει στη θέση της μέχρι τον Φεβρουάριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία διαδοχής. Ο Τραμπ, ωστόσο, αρνήθηκε το αίτημά της, με αποτέλεσμα η Παρασκευή να είναι η τελευταία ημέρα της στον Λευκό Οίκο.

«Είναι κουρασμένη. Δεν ήθελε να συνεχίσει να δίνει μάχες», ανέφερε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης για τη Γουάιλς, η οποία, σημειωτέον, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού τον περασμένο Μάρτιο.

Πηγή από το στενό περιβάλλον του προέδρου χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό «κατάφωρο ψέμα», επικαλούμενη ως απόδειξη τις προετοιμασίες που είχε κάνει η Γουάιλς για το σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα, είχε προγραμματίσει συνάντηση εργασίας στο Καμπ Ντέιβιντ για το Σάββατο, όταν ο Τραμπ θα βρισκόταν στη Φλόριντα, προσκαλώντας αξιωματούχους και συνεργάτες του Λευκού Οίκου που πρόσκεινταν στην ίδια.

Σύμφωνα με δύο πηγές της Daily Mail, στόχος της συνάντησης ήταν να αναζητηθούν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να διατηρήσει τη θέση της και να ξεπεράσει την κρίση που είχε δημιουργηθεί. Το ταξίδι αρχικά αναβλήθηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε οριστικά.

Η προσπάθεια να επιρριφθούν οι ευθύνες στον Πιτ Χέγκσεθ

Την ίδια ώρα, συνεργάτες της Γουάιλς φέρονται να επιχείρησαν τις ημέρες μετά τις εκλογές να μεταφέρουν το βάρος της δημόσιας κριτικής για την ήττα των Ρεπουμπλικανών στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Η δυσαρέσκεια επικεντρωνόταν στον ρόλο του Χέγκσεθ ως επικεφαλής στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος έχει συμβάλει στην αύξηση του κόστους ζωής για τους Αμερικανούς πολίτες. «Η Σούζι προσπαθούσε να απομακρύνει τον Πιτ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Παράλληλα, πηγή από το περιβάλλον του Τραμπ ανέφερε ότι στενοί του συνεργάτες τον είχαν ενημερώσει επανειλημμένα πως η ομάδα της Γουάιλς διοχέτευε πληροφορίες στον Τύπο εις βάρος του Χέγκσεθ, επιχειρώντας να απομακρύνει την προσοχή από τις δικές της ευθύνες.

«Νομίζω ότι τελικά αρκετοί άνθρωποι του μίλησαν και εκείνος εξοργίστηκε ιδιαίτερα», ανέφερε η ίδια πηγή.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε και η διαχείριση των οικονομικών πόρων της προεκλογικής εκστρατείας. Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στην Daily Mail ότι η Γουάιλς είχε υπό την ευθύνη της μια πολιτική μηχανή που δαπάνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια, χωρίς τελικά να καταφέρει να αποτρέψει την απώλεια και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Μάλιστα, άλλη πηγή υποστήριξε ότι ακόμη και έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές, η μέχρι πρότινος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου διαβεβαίωνε ευθέως συνομιλητές της ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα επικρατούσαν.

Οι διαφωνίες για τις απελάσεις και η επιλογή του Στίβεν Μίλερ

Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας της Γουάιλς με την κυβερνητική πολιτική αφορούσε τη μεταναστευτική στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ίδια είχε υποστηρίξει σε εσωτερικές συζητήσεις την ανάγκη να περιοριστεί το εύρος των απελάσεων, ώστε αυτές να αφορούν κυρίως πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί ή καταζητούνται για βίαια εγκλήματα. Η Γουάιλς φέρεται να είχε προειδοποιήσει συνεργάτες της ότι η εκτεταμένη εκστρατεία μαζικών απελάσεων κόστιζε εκλογικά στους Ρεπουμπλικανούς, προκαλώντας απώλειες στην εκλογική τους βάση.

Ποιους εξέτασε ο Τραμπ πριν καταλήξει στον Μίλερ

Τη θέση της αναλαμβάνει ο Στίβεν Μίλερ, ο άνθρωπος που αποτελεί τον αρχιτέκτονα της πολιτικής μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Πριν καταλήξει στην επιλογή του Μίλερ, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξέτασε και άλλα ονόματα για τη θέση, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, Λι Ζέλντιν, καθώς και ο Μπιλ Πουλτ. Διαθεσιμότητα για τη συγκεκριμένη θέση είχε εκδηλώσει και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ινδία, Σέρχιο Γκορ.

Τελικά, ο Τραμπ επέλεξε τον Μίλερ, έναν από τους μακροβιότερους και στενότερους συνεργάτες του, καθώς, σύμφωνα με την Daily Mail, εκείνος δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλει στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

Η ανακοίνωση Τραμπ και η απουσία της Γουάιλς από το Air Force One

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, την αλλαγή στο επιτελείο του Λευκού Οίκου, εκφράζοντας δημόσια την εκτίμησή του προς την απερχόμενη προσωπάρχη.

«Η Σούζι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι θα μετακινηθεί πλέον στον πολιτικό μηχανισμό του. Ο Στίβεν Μίλερ αναλαμβάνει επισήμως τα νέα του καθήκοντα τη Δευτέρα.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στον στενό κύκλο του προέδρου ήταν και η σύνθεση της αποστολής που τον συνόδευσε στη Φλόριντα την Παρασκευή. Κατά την επιβίβασή του στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One, μαζί του βρίσκονταν ο Μίλερ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και η συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ. Η Γουάιλς, ωστόσο, δεν ήταν ανάμεσά τους…

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