Ιταλία: Φιλορώσοι χάκερ δημοσίευσαν στο dark web προσωπικά δεδομένα του Αντόνιο Ταγιάνι

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Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε, το Σάββατο, ότι προσωπικά του δεδομένα δημοσιεύθηκαν στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) από χάκερ τους οποίους χαρακτήρισε φιλορώσους, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αποτελεί αντίποινα για τη στάση της ιταλικής κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η επιλογή του να «υποστηρίζει με διαφάνεια την ελευθερία και την ανεξαρτησία ενός κυρίαρχου κράτους» τον έχει καταστήσει στόχο κυβερνοεπιθέσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χάκερ δεν περιορίστηκαν στη δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων, αλλά αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του, προσφέροντας μάλιστα χρήματα για την απόκτησή τους.

Σύμφωνα με το Reuters, στιγμιότυπα οθόνης που περιήλθαν στην κατοχή του πρακτορείου δείχνουν ότι η φωτογραφία του Ταγιάνι περιλαμβάνεται σε κατάλογο 18 προσώπων που χαρακτηρίζονται «πολίτες εχθρικοί προς τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Στην ίδια λίστα εμφανίζονται και ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Το επίμαχο υλικό εντοπίστηκε σε τμήμα του dark web, στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω του δικτύου Tor, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων παρακολούθησης που πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές κυβερνοασφάλειας.

Πηγή προσκείμενη στον ιταλό υπουργό Εξωτερικών επιβεβαίωσε στο Reuters τον εντοπισμό του υλικού, προσθέτοντας ότι οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι

Τη συμπαράστασή της στον Αντόνιο Ταγιάνι εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει συγκαταλεχθεί στους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας μεταξύ των δυτικών ηγετών.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ζήτημα σοβαρής ανησυχίας» την πώληση εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν δημόσιους αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Από την πλευρά του, ο Ταγιάνι εκτίμησε ότι οι επιθέσεις συνδέονται επίσης με τις προσπάθειες του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών να ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των πληροφοριακών του συστημάτων.

Καμία αντίδραση από τη Μόσχα

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την υπόθεση, ενώ η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή της σε κυβερνοεπιθέσεις ή επιχειρήσεις ηλεκτρονικής πειρατείας στο εξωτερικό.

Παρά τους ισχυρισμούς του ιταλού υπουργού περί φιλορώσων χάκερ, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ταυτοποίηση των δραστών, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο το πλήρες εύρος των προσωπικών δεδομένων που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι ιταλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση της επίθεσης και την έκταση της διαρροής.

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