Μαρία Σάκκαρη: Ήττα και αποκλεισμός στο Χονγκ Κονγκ από τη Εάλα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεν κατόρθωσε η Μαρία Σάκκαρη να κλείσει τη φετινή σεζόν με έναν τελικό. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε στον ημιτελικό του Όπεν του Χονγκ Κονγκ από τη Φιλιππινέζα Αλεξάντρα Εάλα και φυσικά αποκλείστηκε: 5-7, 6-3, 4-6.

Η Σάκκαρη ισορρόπησε το τρίτο σετ ενώ έχανε με 1-4, αλλά πλήρωσε τα αβίαστα λάθη της και δέχθηκε «μπρέικ» στο κρίσιμο σημείο, σε έναν αγώνα που διακόπηκε αρκετές φορές λόγω βροχής.

Το τουρνουά του Χονγκ Κονγκ είναι κατηγορίας WTA 250. Το φινάλε της περιόδου βρίσκει τη Σάκκαρη στο νούμερο 29 της παγκόσμιας κατάταξης.

Διαβάστε επίσης:

Παναγιώτης Φασούλας στο topontiki.gr για Basketgate: «Θέατρο σκιών η ΕΟΚ – Ελέγχει ακόμη τη διαιτησία και μεθοδεύει τις εκλογές» (Video)

«Παιδική Χαρά»: «Του είπα είναι πλεκτάνη και απάντησε “ή θα το δεχτείς ή δεν θα πάρεις τίποτα”» αποκαλύπτει πατέρας που εξαπατήθηκε από τον Φιρινίδη (Video)

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Τα 100.000 ευρώ στη θυρίδα, το μυστήριο με το διαβατήριο και τα ταξίδια στην Αλβανία (Video)