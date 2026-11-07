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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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07.11.2026 15:21

Μαρία Σάκκαρη: Ήττα και αποκλεισμός στο Χονγκ Κονγκ από τη Εάλα

07.11.2026 15:21
sakkari

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Δεν κατόρθωσε η Μαρία Σάκκαρη να κλείσει τη φετινή σεζόν με έναν τελικό. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε στον ημιτελικό του Όπεν του Χονγκ Κονγκ από τη Φιλιππινέζα Αλεξάντρα Εάλα και φυσικά αποκλείστηκε: 5-7, 6-3, 4-6.

Η Σάκκαρη ισορρόπησε το τρίτο σετ ενώ έχανε με 1-4, αλλά πλήρωσε τα αβίαστα λάθη της και δέχθηκε «μπρέικ» στο κρίσιμο σημείο, σε έναν αγώνα που διακόπηκε αρκετές φορές λόγω βροχής.

Το τουρνουά του Χονγκ Κονγκ είναι κατηγορίας WTA 250. Το φινάλε της περιόδου βρίσκει τη Σάκκαρη στο νούμερο 29 της παγκόσμιας κατάταξης.

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