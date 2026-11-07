Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Τα 100.000 ευρώ στη θυρίδα, το μυστήριο με το διαβατήριο και τα ταξίδια στην Αλβανία (Video)

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου 2026.

Σχεδόν έξι μήνες μετά, η υπόθεση εξακολουθεί να καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου, καθώς νέα ευρήματα και μαρτυρίες προσθέτουν σημαντικά ερωτήματα στην ήδη σύνθετη έρευνα.

Το προσωπικό της διαβατήριο εντοπίστηκε τεμαχισμένο στο Άλσος Γαλατσίου, ενώ το κινητό της τηλέφωνο βρέθηκε αρκετές εβδομάδες αργότερα στην πλατεία Αττικής, αφού είχε αλλάξει χέρια.

Την ίδια ώρα, η πληροφορία για πιθανή παρουσία της στην Αλβανία οδήγησε τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» σε έρευνα στη γειτονική χώρα.

Στο επίκεντρο της εκπομπής το βράδυ της Παρασκευής (6/11) βρέθηκε και ένα νέο στοιχείο: η φωτογραφία ενός πλαστού διαβατηρίου, το οποίο έχει τη φωτογραφία της αγνοούμενης, αλλά με διαφορετικά στοιχεία.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν πληροφορίες για τραπεζική θυρίδα που φέρεται να συνδέεται με την ίδια και στην οποία, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εντοπίστηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά.

Το πλαστό διαβατήριο με τη φωτογραφία της Γιου Τινγκ

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τηλεθεατής απέστειλε στην Αγγελική Νικολούλη φωτογραφία πλαστού διαβατηρίου, στο οποίο εμφανίζεται η φωτογραφία της Γιου Τινγκ, αλλά με διαφορετικό όνομα.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αναγράφεται το όνομα Λι Φανγκ (Li Fang), ενώ η ημερομηνία γέννησης και ορισμένα ακόμη προσωπικά στοιχεία φαίνεται να παραπέμπουν στην αγνοούμενη μεταφράστρια. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, το διαβατήριο φέρεται να έχει εκδοθεί έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της.

Η δημοσιογραφική ομάδα προχώρησε σε διασταυρώσεις, αναζητώντας στοιχεία στις ελληνικές βάσεις δεδομένων, αλλά και στα διαθέσιμα αρχεία των χωρών που συμμετέχουν στη Συνθήκη Σένγκεν.

Από τους ελέγχους δεν προέκυψε αντιστοιχία του ονόματος Λι Φανγκ με τον αριθμό που αναγράφεται στο έγγραφο. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος αριθμός δεν φαίνεται να συνδέεται με άλλο υπαρκτό όνομα. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκε καταγεγραμμένη είσοδος ή έξοδος από τη χώρα προσώπου με τα συγκεκριμένα στοιχεία ή με τον αριθμό του επίμαχου διαβατηρίου.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά: Ποιος απέστειλε το συγκεκριμένο έγγραφο; Πώς βρέθηκε στην κατοχή του; Για ποιον λόγο χρησιμοποιήθηκε η φωτογραφία της Γιου Τινγκ με διαφορετική ταυτότητα και τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη κίνηση;

«Το DNA της συζύγου μου βρέθηκε στο κομματιασμένο διαβατήριο»

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα στην υπόθεση παραμένει το προσωπικό διαβατήριο της Γιου Τινγκ, το οποίο εντοπίστηκε τεμαχισμένο και πεταμένο στο Άλσος Γαλατσίου στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, το DNA της αγνοούμενης εντοπίστηκε πάνω στο ταξιδιωτικό έγγραφο. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο ποιος το κατέστρεψε και πώς κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο ίδιος περιέγραψε τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, καθώς και την ενημέρωση που έλαβε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

«Η αστυνομία ήρθε δύο φορές στον χώρο. Αρχικά με δύο άτομα και στη συνέχεια με οκτώ περίπου και έψαξαν ώστε να βρουν τα κομμάτια από το διαβατήριο. Επίσης έκαναν έρευνες σε σακούλες από σκουπίδια που προέρχονται από ανακύκλωση, γι’ αυτό και κάποια κομμάτια είχαν απλωθεί στον χώρο που περπατούσε ο άνθρωπος με το σκυλί που τα είδε. Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια μου κοινοποιήθηκε ότι το DNA της βρέθηκε πάνω στο διαβατήριο. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί και κάποιου άλλου κι αν υπάρχει δυνατότητα να ταυτοποιηθεί».

Ο σύζυγός της εκτιμά ότι το διαβατήριο δεν βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σημείο όπου εντοπίστηκε, καθώς ένας περιπατητής που περνούσε συχνά από την περιοχή θα μπορούσε να το είχε παρατηρήσει νωρίτερα.

«Θεωρώ ότι επειδή ο περιπατητής περνάει τακτικά από εδώ με το σκυλί του που το βγάζει βόλτα, θα το είχε δει νωρίτερα αν υπήρχε. Υποθέτω ότι το διαβατήριο δεν βρισκόταν εδώ πολύ καιρό. Κάποιος που θα ήθελε να το εξαφανίσει, θα το έκαιγε, δεν θα το έκανε κομμάτια σε ανακύκλωση χαρτιού, άρα αυτό είναι ένα σκοτεινό σημείο».

Αναφερόμενος στον τρόπο καταστροφής του εγγράφου, απέκλεισε το ενδεχόμενο να είχε τεμαχιστεί από χλοοκοπτικό μηχάνημα, εκτιμώντας ότι τα κομμάτια παραπέμπουν σε καταστροφέα εγγράφων. Παράλληλα, διατύπωσε την εκτίμηση ότι ενδέχεται να μεταφέρθηκαν στο Άλσος μαζί με άλλα απορρίμματα από το κέντρο της Αθήνας.

«Θεωρώ άκυρο να το πετάξει κάποιος σε αυτό το σημείο για να εξαφανίσει το διαβατήριο. Πιστεύω ότι έφτασε εδώ με κάποια άλλα σκουπίδια από την περιοχή του κέντρου, από ανακύκλωση και διασκορπίστηκε».

«Πολύ λίγες οι πιθανότητες να είναι ζωντανή»

Ο Βασίλης Καραβασίλης εμφανίστηκε κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανό η ίδια η σύζυγός του να κατέστρεψε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα πριν εξαφανιστεί.

«Για μένα δεν υπάρχει το σενάριο αυτό να έχει καταστρέψει τα έγγραφά της και να εξαφανιστεί. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να εξαφανιστεί χωρίς να χρησιμοποιήσει χρήματα».

Όπως ανέφερε, οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει και εξετάζουν μεγάλο όγκο πληροφοριών, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής σε κάποιο συμπέρασμα.

«Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών, οι Αρχές επεξεργάζονται όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν έχουν οδηγήσει κάπου. Υπάρχουν κάποια που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να είναι ζωντανή. Να έχει φύγει από μόνη της το αποκλείω από την αρχή».

Ο ίδιος απέρριψε και το ενδεχόμενο η σύζυγός του να είχε μεταβεί στην Αλβανία για επαγγελματικούς λόγους, χαρακτηρίζοντας αβάσιμα τα σχετικά σενάρια.

«Υπήρχε μία φήμη ότι έχει πάει στην Αλβανία για να κάνει δουλειές. Δεν βρίσκω τον λόγο να πάει στην Αλβανία, να χάσει την ταυτότητά της για να πάει να κάνει δουλειές ως κάποιος άγνωστος με πλαστά χαρτιά. Μου φαίνεται εξωφρενικά απίστευτο. Το άλλο που έλεγαν ότι είναι κατάσκοπος είναι ένα κουλό σενάριο, πολύ προχωρημένης φαντασίας».

Για τον ίδιο, τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την εξαφάνιση σχετίζονται είτε με εγκληματική ενέργεια από πρόσωπο του περιβάλλοντός της είτε με κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη.

Η διαδρομή του κινητού και οι δύο άνδρες που το είχαν στην κατοχή τους

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση είναι το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης, το οποίο εντοπίστηκε στις 22 Ιουλίου στην πλατεία Αττικής, δύο μήνες περίπου μετά την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύζυγός της, η συσκευή πέρασε από τα χέρια δύο αλλοδαπών, ενός Βούλγαρου που φέρεται να τη βρήκε και ενός Αλβανού που στη συνέχεια την αγόρασε.

«Βούλγαρος ήταν αυτός που το βρήκε και Αλβανός αυτός που το αγόρασε. Το μόνο που ξέρω για αυτούς είναι ότι δεν έχουν ποινικό μητρώο, όπως έμαθα από την αστυνομία. Ξέρω ότι έχουν κληθεί να καταθέσουν πάνω από μία φορές».

Όπως περιέγραψε, ο πρώτος άνδρας υποστήριξε ότι εντόπισε το κινητό ανάμεσα στον δρόμο και το πεζοδρόμιο, μπροστά από πολυκατοικία. Η συσκευή ήταν ανοιχτή, είχε μπαταρία, αλλά παρέμενε κλειδωμένη.

«Εκείνος στη συνέχεια το έκλεισε και προχώρησε σε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων».

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στον σύζυγο της Γιου Τινγκ το σημείο όπου βρέθηκε το τηλέφωνο, καθώς το συνδέει με την τελευταία επικοινωνία που είχε η γυναίκα του πριν επιβιβαστεί στο μετρό.

«Η θέση που βρέθηκε το κινητό είναι λίγο περίεργη για εμένα, αν και η αστυνομία λέει ότι δεν σχετίζεται. Με την έννοια ότι, όταν έλεγξαν τις τελευταίες επικοινωνίες της συζύγου μου, ο τελευταίος που είχε συνομιλήσει πριν μπει στο μετρό ήταν ένας μεσίτης που διαχειρίζεται διαμέρισμα μπροστά στην πολυκατοικία που εντοπίστηκε το κινητό. Εκεί για εμένα υπάρχει μία περίεργη σύμπτωση. Οι Αρχές βέβαια λένε ότι το έχουν ερευνήσει και δεν σχετίζεται».

Ο Κινέζος μεσίτης που δεν έχει εντοπιστεί

Ο Βασίλης Καραβασίλης διευκρίνισε ότι δεν έχει στοιχεία που να υποδεικνύουν συγκεκριμένο πρόσωπο ως υπεύθυνο για την εξαφάνιση της συζύγου του.

«Υποψίες και κίνητρα θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλά, αλλά ένδειξη ότι κάποιος έχει ενδιαφέρον να κάνει εγκληματική πράξη δεν υπάρχει. Οπότε είναι δύσκολο να καταδείξεις κάποιον».

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της έρευνας έχουν κληθεί να καταθέσουν αρκετά πρόσωπα που σχετίζονται τόσο με οικονομικές εκκρεμότητες της αγνοούμενης όσο και με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

«Έχουν κληθεί να καταθέσουν και αυτοί που σχετίζονται με τις οικονομικές εκκρεμότητες, η παλιά μας δικηγόρος, αυτοί που είχαν τις οικονομικές υποχρεώσεις, ο πρατηριούχος και άλλοι. Υπάρχει πληθώρα προσώπων, απλά κάποιους δεν μπορούν να τους εντοπίσουν».

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται ένας Κινέζος μεσίτης, ο οποίος, σύμφωνα με τον σύζυγο της αγνοούμενης, δεν έχει καταθέσει μέχρι σήμερα, καθώς οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να τον εντοπίσουν.

«Ο Κινέζος μεσίτης με τον οποίο συνεργαζόταν η Τινγκ δεν έχει καταθέσει καθόλου από την αρχή, γιατί δεν έχουν καταφέρει να τον βρουν. Απ’ όσο γνωρίζω, το μόνο που έχουν πει είναι ότι δεν έχει φύγει από τη χώρα».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο συγκεκριμένος μεσίτης διαχειριζόταν πέντε διαμερίσματα σε επαγγελματικό κτίριο της οδού Χαριλάου Τρικούπη, το οποίο είχε μετατραπεί σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εκπροσωπώντας την πλειονότητα των Κινέζων ιδιοκτητών.

«Αυτός διαχειριζόταν τα πέντε διαμερίσματα και το έκτο το διαχειριζόταν μία Κινέζα που είχε δώσει τα κλειδιά στη σύζυγό μου. Γι’ αυτό είχε οριστεί και το ραντεβού εκείνη την ημέρα, προκειμένου να συναντηθούν με τον υδραυλικό για να ανοίξουν τα νερά στο διαμέρισμα».

Όπως διευκρίνισε, ο μεσίτης δεν είχε άμεση γνωριμία ή συνεργασία με τη Γιου Τινγκ, αλλά επικοινωνούσε με την άλλη Κινέζα, η οποία είχε παραδώσει στη σύζυγό του τα κλειδιά του κτιρίου.

Η τραπεζική θυρίδα με τα 100.000 ευρώ

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται και μια τραπεζική θυρίδα που φέρεται να συνδέεται με την αγνοούμενη. Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Καραβασίλης, οι Αρχές τον ενημέρωσαν πρόσφατα για την ύπαρξή της, καθώς και για το περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στη θυρίδα εντοπίστηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, ένα ποσό για το οποίο ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα, ούτε ως προς την ύπαρξη των χρημάτων ούτε ως προς την προέλευσή τους.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αποκάλυψη δεν ήταν η μοναδική. Μάρτυρας που φέρεται να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ανέφερε στην εκπομπή ότι μέσα στη θυρίδα υπήρχε και ένα ακόμη σημαντικό εύρημα, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι τέσσερις επισκέψεις της Γιου Τινγκ στην Αλβανία

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν τη δημοσιογραφική έρευνα αφορά τις επαφές της Γιου Τινγκ με την Αλβανία και τις επισκέψεις της στη γειτονική χώρα πριν από την εξαφάνισή της.

Η ομάδα του «Φως στο Τούνελ» ακολούθησε διαδρομές που συνδέονται με την υπόθεση, από το Άλσος Γαλατσίου και την πλατεία Αττικής μέχρι ξενοδοχείο στο Κούτσοβο, μονάδα εμφιάλωσης νερού στο Μπόγκοβε και επιχείρηση συσκευασίας μήλων στην Κορυτσά.

Ερωτηθείς για τις μετακινήσεις της συζύγου του, ο Βασίλης Καραβασίλης ανέφερε ότι εκείνη είχε επισκεφθεί την Αλβανία μαζί με έναν Κινέζο επενδυτή και τη μητέρα του, προκειμένου να εξετάσουν μια πιθανή επιχειρηματική δραστηριότητα.

«Είχε επισκεφθεί την Αλβανία μαζί με έναν Κινέζο επενδυτή που ενδιαφερόταν για μια επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι γνωστός μας, καθώς και με τη μητέρα μου, που έτυχε τότε να βρίσκεται στην Αθήνα. Ήταν ένα μονοήμερο ταξίδι, προκειμένου να δουν μια εγκατάσταση εμφιάλωσης νερού.

Υπήρχε μια πηγή και δίπλα ένα παλιό εργοστάσιο και ήθελαν να εξετάσουν τις δυνατότητες αξιοποίησής τους. Εκεί η Τινγκ έβγαλε την άδεια εργασίας που χρειαζόταν, ενώ ο Κινέζος επενδυτής έκλεισε ραντεβού με έναν δικηγόρο, για να ενημερωθεί σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα, σε περίπτωση που προχωρούσε η επένδυση.

Την άδεια εργασίας την είχε μαζί της στην τσάντα της, η οποία δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, με αυτήν δεν μπορούσε να εισέλθει στην Αλβανία. Για την είσοδό της στη χώρα χρειαζόταν το διαβατήριό της».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τις Αρχές, δεν υπήρχε καταγεγραμμένη έξοδος της Γιου Τινγκ από την Ελλάδα με τη χρήση του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής της.

Παράλληλα, αμφισβήτησε το ενδεχόμενο η σύζυγός του να είχε επιλέξει να εγκατασταθεί στην Αλβανία, επισημαίνοντας ότι οι επισκέψεις της στη χώρα είχαν συγκεκριμένο επαγγελματικό και προσωπικό πλαίσιο.

«Θεωρώ πως το σενάριο να έχει πάει στην Αλβανία δεν έχει καμία λογική. Αν κάποιος θέλει να φύγει χωρίς να αφήσει ίχνη, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί σε μια άλλη χώρα, είναι εντελώς παράλογο να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν το κάνουν ούτε οι εγκληματίες. Η επαφή της με την Αλβανία έγινε μέσω μιας μεσίτριας αλβανικής καταγωγής, την οποία γνώριζε. Εγώ έλειπα στην Κίνα για επαγγελματικούς λόγους τα Χριστούγεννα και εκείνη ταξίδεψε στην Αλβανία για τις γιορτές μαζί με μια άλλη Κινέζα φίλη της. Συνολικά, είχε πάει τέσσερις φορές μαζί της. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να πει ότι η Τινγκ ενδιαφερόταν να ζήσει στην Αλβανία».

Τέλος, αναφέρθηκε και σε πληροφορία που είχε μεταφέρει δικηγόρος, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν αναφορές από τον υπόκοσμο για επιχειρηματική δραστηριότητα της Γιου Τινγκ στην Αλβανία. Ο ίδιος αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για τα κίνητρα πίσω από τη συγκεκριμένη αναφορά.

«Εγώ το θεωρώ αυτό αδιανόητο. Το κίνητρό να πει κάτι τέτοιο είναι δικό του. Ποιο είναι, δεν το γνωρίζω», κατέληξε.

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