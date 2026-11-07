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07.11.2026 10:03

Τηλεθέαση Παρασκευής: «Χαμογέλασε και Πάλι» η Χρηστίδου

07.11.2026 10:03
xristidou

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Την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε, το πρωί της Παρασκευή, το «Χαμογέλα και Πάλι».

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της πήραν την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με μέσο όρο 17,5%, αφήνοντας δεύτερη με 7 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά, τη «Super Κατερίνα» και τρίτο το Live You με 9,9%.

Στο γενικό σύνολο οι «Αταίραστοι» του ΣΚΑΪ ήταν πρώτοι με διαφορά τεσσάρων μονάδων από το δίδυμο Αναστασοπούλου-Πορτοσάλτε.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Χαμογέλα και Πάλι – 17,5%
Super Κατερίνα – 10,3%
Live You – 9,9%
Το Πρωινό – 9,4%
Αταίριαστοι – 8,8%
Πρώτος καφές με τη Ζήνα – 5%
10 Παντού – 4,9%
Πρωίαν σε είδον – 4,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αταίριαστοι – 18,3%
Live You – 14,1%
Το Πρωινό – 13,5%
Χαμογέλα και Πάλι – 12,1%
10 Παντού – 10,5%
Super Κατερίνα – 8,8%
Πρώτος καφές με τη Ζήνα – 6,2%
Πρωίαν σε είδον – 3,6%

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