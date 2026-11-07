Το διπλό πρόσωπο του Tourism Boom: Πώς οι ξένοι επισκέπτες και οι ψηφιακοί νομάδες «εκτοξεύουν» τα ενοίκια στην περιφέρεια

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Η αλματώδης άνοδος του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια αποτελεί αναμφισβήτητα την κύρια ατμομηχανή της εγχώριας οικονομίας. Ωστόσο, η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η συνεχώς αυξανόμενη προσέλκυση ξένων επισκεπτών και «ψηφιακών νομάδων» (digital nomads) φέρνουν στην επιφάνεια μια σοβαρή παράπλευρη απώλεια: την οικιστική ασφυξία. Στις τουριστικές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας —από τα νησιά έως τις παράκτιες πόλεις της Ηπείρου και της Πελοποννήσου— η αναζήτηση στέγης για τις ντόπιες οικογένειες και τους δημόσιους λειτουργούς μετατρέπεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση.
Τα οικονομικά δεδομένα αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του φαινομένου. Τα συνολικά έσοδα από την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα κινούνται πλέον στα επίπεδα των 2 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, με τις διαθέσιμες καταχωρίσεις στις σχετικές πλατφόρμες να σημειώνουν μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 15% έως 25% κατά την τελευταία τριετία.
Το στοιχείο που αλλάζει τους συσχετισμούς στην αγορά είναι η αγοραστική δύναμη των ενοικιαστών. Πάνω από το 80% έως 85% των κρατήσεων στις τουριστικές ζώνες πραγματοποιείται από αλλοδαπούς ταξιδιώτες (κυρίως από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία). Παράλληλα, οι ψηφιακοί νομάδες που επιλέγουν την Ελλάδα για μεσοπρόθεσμη διαμονή δαπανούν κατά μέσο όρο 1.500 έως 2.500 ευρώ μηνιαίως στην τοπική οικονομία. Η δυνατότητά τους να καταβάλλουν υψηλά μισθώματα κατευθύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη βραχυχρόνια ή εποχική εκμετάλλευση, αποσύροντας τα ακίνητα από την παραδοσιακή αγορά.
Η απόσυρση των ακινήτων από τη μακροχρόνια μίσθωση προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο κόστος διαβίωσης:
Είναι φανερό ότι ο τουρισμός παραμένει ο ισχυρότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, όμως η βιωσιμότητά του εξαρτάται από την ισορροπία με την τοπική κοινωνία. Χωρίς μια συγκροτημένη στεγαστική πολιτική που θα εξασφαλίζει προσιτή κατοικία για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιφέρειας, το «οικονομικό θαύμα» του τουρισμού κινδυνεύει να δημιουργήσει πόλεις και χωριά δύο ταχυτήτων.
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