Το διπλό πρόσωπο του Tourism Boom: Πώς οι ξένοι επισκέπτες και οι ψηφιακοί νομάδες «εκτοξεύουν» τα ενοίκια στην περιφέρεια

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Η αλματώδης άνοδος του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια αποτελεί αναμφισβήτητα την κύρια ατμομηχανή της εγχώριας οικονομίας. Ωστόσο, η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η συνεχώς αυξανόμενη προσέλκυση ξένων επισκεπτών και «ψηφιακών νομάδων» (digital nomads) φέρνουν στην επιφάνεια μια σοβαρή παράπλευρη απώλεια: την οικιστική ασφυξία. Στις τουριστικές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας —από τα νησιά έως τις παράκτιες πόλεις της Ηπείρου και της Πελοποννήσου— η αναζήτηση στέγης για τις ντόπιες οικογένειες και τους δημόσιους λειτουργούς μετατρέπεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση.

Η «έκρηξη» των καταλυμάτων και η κυριαρχία του ξένου συναλλάγματος

Τα οικονομικά δεδομένα αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του φαινομένου. Τα συνολικά έσοδα από την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα κινούνται πλέον στα επίπεδα των 2 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, με τις διαθέσιμες καταχωρίσεις στις σχετικές πλατφόρμες να σημειώνουν μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 15% έως 25% κατά την τελευταία τριετία.

Το στοιχείο που αλλάζει τους συσχετισμούς στην αγορά είναι η αγοραστική δύναμη των ενοικιαστών. Πάνω από το 80% έως 85% των κρατήσεων στις τουριστικές ζώνες πραγματοποιείται από αλλοδαπούς ταξιδιώτες (κυρίως από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία). Παράλληλα, οι ψηφιακοί νομάδες που επιλέγουν την Ελλάδα για μεσοπρόθεσμη διαμονή δαπανούν κατά μέσο όρο 1.500 έως 2.500 ευρώ μηνιαίως στην τοπική οικονομία. Η δυνατότητά τους να καταβάλλουν υψηλά μισθώματα κατευθύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη βραχυχρόνια ή εποχική εκμετάλλευση, αποσύροντας τα ακίνητα από την παραδοσιακή αγορά.

Το «ράλι» των τιμών και η πίεση στους ντόπιους κατοίκους

Η απόσυρση των ακινήτων από τη μακροχρόνια μίσθωση προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο κόστος διαβίωσης:

Εκτίναξη ενοικίων: Στις τουριστικές περιοχές της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα για μακροχρόνια ενοικίαση έχουν καταγράψει αύξηση από 30% έως 50% μέσα στην τελευταία πενταετία.

Στις τουριστικές περιοχές της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα για μακροχρόνια ενοικίαση έχουν καταγράψει μέσα στην τελευταία πενταετία. Η εξίσωση του μισθού: Για μια ντόπια οικογένεια ή έναν μισθωτό, το κόστος στέγασης απορροφά πλέον άνω του 40% έως 50% του μηνιαίου εισοδήματος , υπερβαίνοντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επιβάρυνσης.

Για μια ντόπια οικογένεια ή έναν μισθωτό, το κόστος στέγασης απορροφά πλέον , υπερβαίνοντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επιβάρυνσης. Το πρόβλημα των δημόσιων λειτουργών: Κάθε φθινόπωρο, εκπαιδευτικοί, ιατρικό προσωπικό και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που μετατίθενται στην περιφέρεια αντιμετωπίζουν αδιέξοδο. Σε πολλές περιπτώσεις, αναγκάζονται να διαμένουν σε δωμάτια ξενοδοχείων ή καλούνται να εκκενώσουν τα σπίτια τους στις αρχές Μαΐου, όταν ξεκινά η θερινή τουριστική σεζόν.

Είναι φανερό ότι ο τουρισμός παραμένει ο ισχυρότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, όμως η βιωσιμότητά του εξαρτάται από την ισορροπία με την τοπική κοινωνία. Χωρίς μια συγκροτημένη στεγαστική πολιτική που θα εξασφαλίζει προσιτή κατοικία για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιφέρειας, το «οικονομικό θαύμα» του τουρισμού κινδυνεύει να δημιουργήσει πόλεις και χωριά δύο ταχυτήτων.

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