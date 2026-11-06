«Μακελειό» στα παγκόσμια χρηματιστήρια: Χάθηκαν 2,5 τρισ. δολάρια υπό τον φόβο ρύθμισης της ΑΙ από τους Δημοκρατικούς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μαζικό sell-off επιδόθηκαν την Παρασκευή οι επενδυτές κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, που σάρωσε τις παγκόσμιες αγορές, οδηγώντας τις ασιατικές και ευρωπαϊκές μετοχές σε πτώση εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών ότι ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να εμποδίσει την άνθηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι τεχνολογικοί δείκτες στην Ασία δέχθηκαν ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα την Παρασκευή, μετά από μια πτώση στη Wall Street που εξαφάνισε περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας και ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισαν και οι δύο με πτώση 6%, ενώ ο δείκτης αναφοράς Taiex της Ταϊβάν έκλεισε με πτώση 4,5%.

Οι κινήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν μια υποχώρηση των επενδυτών από ορισμένες από τις πιο καυτές συναλλαγές του τρέχοντος έτους. Οι ασιατικές εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρονικών ειδών, έχουν ενισχυθεί από την ακόρεστη ζήτηση για εξαρτήματα όπως τα τσιπ ημιαγωγών που απαιτούνται για την κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι ευρωπαϊκές αγορές βρέθηκαν επίσης στο κόκκινο. Ο δείκτης αναφοράς Stoxx 600 της περιοχής υποχώρησε κατά 1,1% λίγο μετά τις 5 π.μ. ET, ενώ ο γαλλικός CAC 40 και ο γερμανικός DAX διαπραγματεύονταν κατά 1,4% και 1,3% αντίστοιχα χαμηλότερα.

Η μετοχή της ASML, της ολλανδικής εταιρείας κατασκευής εξοπλισμού τσιπ και της μεγαλύτερης εταιρείας της Ευρώπης που συνδέεται με τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποχώρησε κατά 6,6% την Πέμπτη, αν και είχε περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των απωλειών μέχρι το πρωί της Παρασκευής, διαπραγματευόμενη με άνοδο σχεδόν 6%.

Πιέσεις και στην Αθήνα

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή (6/11), με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να καταγράφει απώλειες 1,93%, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Στις 15:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.560,90 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,93%, ενώ η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 171,49 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρούσε κατά 1,98%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραφε απώλειες 1,68%.

Ισχυρές απώλειες

Στο «κόκκινο» βρίσκονταν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στους τίτλους της Metlen, της Coca-Cola HBC και της Τιτάν.

Ειδικότερα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωναν:

Metlen: -3,75%

-3,75% Coca-Cola HBC: -3,66%

-3,66% Τιτάν: -3,43%

-3,43% ΟΛΠ: -3,08%

-3,08% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: -2,95%

Οι μετοχές με τις περισσότερες συναλλαγές

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίαζαν η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, με 4.452.862 και 2.620.405 μετοχές αντίστοιχα.

Σε όρους αξίας συναλλαγών, στην πρώτη θέση βρισκόταν η Πειραιώς με 24,77 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούσε η Εθνική Τράπεζα με 21,35 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στο σύνολο της αγοράς ήταν έντονα αρνητική, καθώς 101 μετοχές κινούνταν πτωτικά, μόλις 7 ενισχύονταν και 10 παρέμεναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν οι μετοχές της ΕΛΒΕ (+6,87%) και της Βογιατζόγλου Systems (+6,81%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωναν οι μετοχές της Τρία Άλφα (κοινή) (-9,21%) και της CPI (-6,95%).

Πτώση και στη Wall Street

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών ήταν ανάμεικτα στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής, με τον Dow να υποχωρεί κατά 0,8% και τον S&P 500 και τον τεχνολογικά βαριά Nasdaq να αυξάνονται κατά 0,3% και 1,4% αντίστοιχα. Οι αγορές συχνά ανακάμπτουν ελαφρώς μετά από ένα sell-off, καθώς ορισμένοι επενδυτές επεμβαίνουν για να αγοράσουν μετοχές σε μειωμένες τιμές.

Μερικές από τις αμερικανικές μετοχές που επλήγησαν περισσότερο ανέκαμψαν, με τις Nvidia και SpaceX να σημειώνουν άνοδο περίπου 4% μετά από βύθιση άνω του 9% την Πέμπτη.

Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Meta, η Amazon και η Google έχουν γίνει γνωστοί ως «εταιρίες τεράστιας κλίμακας » (hyperscalers) για τις μεγάλες δαπάνες τους σε νέα κέντρα δεδομένων για την τροφοδοσία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), και μια μελέτη του Columbia Business School εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) οδηγούσαν σχεδόν όλη την παρατηρούμενη αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ μέχρι το τέλος του περασμένου έτους.

Ωστόσο, η αντίδραση για τον περιβαλλοντικό και κοινοτικό αντίκτυπο των νέων κέντρων δεδομένων μετέτρεψε τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε βασικό ζήτημα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας και ανέτρεψαν αρκετές άλλες διεκδικούμενες πολιτειακές έδρες.

Αυτή η σαρωτική νίκη έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι οι Δημοκρατικοί εκπρόσωποι θα μπορούσαν τώρα να μπλοκάρουν ή να επιβραδύνουν τις δαπάνες για νέες υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, απειλώντας έναν βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ασία.

Η άγρια ​​τεχνολογική πορεία της Ασίας

Η πρόσφατη αστάθεια βασίζεται σε ένα έτος έντονων διακυμάνσεων για τις ασιατικές αγορές, ιδίως στον Kospi, καθώς οι επενδυτές έχουν παλέψει με τη βιωσιμότητα της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και την τελική κερδοφορία τέτοιων έντονων επενδύσεων.

Ο Jung In Yun, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fibonacci Asset Management Global, δήλωσε στο CNN ότι η μαζική πώληση της Παρασκευής πιθανότατα προκλήθηκε από την επανεκτίμηση των προσδοκιών των επενδυτών σχετικά με τις επενδύσεις και την πολιτική στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, πιστεύει ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ θα συνεχίσει να αυξάνεται, μαζί με την ανάγκη για τσιπ μνήμης όπως αυτά που κατασκευάζουν η Samsung Electronics και η SK Hynix, οι δύο μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στη Νότια Κορέα.

«Η αγορά της Νότιας Κορέας που βασίζεται στην τεχνολογία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε μεταβολές του κλίματος, επομένως ενδέχεται να δούμε περισσότερες διακυμάνσεις πριν η εμπιστοσύνη καθιζάνει», είπε.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τόσο στη Νότια Κορέα όσο και στην Ιαπωνία αναγνώρισαν την πρόσφατη αστάθεια στις αντίστοιχες χρηματιστηριακές αγορές τους την Παρασκευή.

«Γνωρίζω ότι οι τιμές των μετοχών, ιδίως εκείνες των τομέων της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τσιπ, μειώνονται απότομα», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά. «Θα επικεντρωθούμε σε βήματα για τη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομίας».

Ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας της Νότιας Κορέας, Lee Hyoung-il, πραγματοποίησε επίσης συνάντηση την Παρασκευή σχετικά με τον αντίκτυπο των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ στην οικονομία της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ηγέτες εκτίμησαν ότι ο αντίκτυπος στις παγκόσμιες αγορές «δεν μπορεί να αποκλειστεί» και ότι θα σχεδιάσουν προληπτικά μέτρα για να αποτρέψουν τις υπερβολικές αντιδράσεις στην κορεατική χρηματιστηριακή αγορά.

AP

Μετά τα σήματα των ΗΠΑ

Οι μετοχές τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο ήταν ευαίσθητες σε ξαφνικές μεταβολές του κλίματος φέτος, καθώς τόσο οι ιδιώτες όσο και οι θεσμικοί επενδυτές ανταποκρίθηκαν σε νέα δεδομένα ή εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Αν επικεντρωθούμε μόνο σε μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά, τότε θα έλεγα ότι υπήρξε υπερβολική δημοσιότητα νωρίτερα φέτος», δήλωσε ο Theodore Shou, συνεργάτης στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Yiyi Capital στο Χονγκ Κονγκ. «Νομίζω ότι η αγορά απλώς συγκρατείται».

Καθώς ο ενθουσιασμός γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αυξηθεί, ο Shou είπε ότι οι ασιατικές μετοχές τεχνολογίας έχουν συσχετιστεί στενότερα με τις αμερικανικές αντίστοιχες μετοχές από ποτέ.

Η πτώση της αμερικανικής αγοράς την Πέμπτη οδηγήθηκε από μια πτώση 5,5% στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, τη χειρότερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς σε σχεδόν όλους τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Αμερικής.

Ωστόσο, ο Shou δήλωσε ότι ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να πιστεύουν ότι ένα Κογκρέσο με επικεφαλής τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων, μειώνοντας το κόστος δανεισμού, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση τόσο των τεχνολογικών όσο και των μη τεχνολογικών μετοχών.

Καθώς οι traders περιμένουν τους νικητές των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ να αναλάβουν τα καθήκοντά τους στις αρχές του επόμενου έτους, οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι παγκόσμιες αγορές πιθανότατα θα παραμείνουν ευαίσθητες στις αλλαγές στην τεχνολογική και νομισματική πολιτική.

«Αυτό που πραγματικά δεν αρέσει στις αγορές είναι η αβεβαιότητα. Και αυτό που πραγματικά λένε είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι τι θα συμβεί τον Ιανουάριο», δήλωσε ο Andrew Sullivan, ο οποίος γράφει για τις ασιατικές μετοχές στο ενημερωτικό του δελτίο Asian Market Sense. «Ας κάνουμε λοιπόν ένα βήμα πίσω. Ας βάλουμε κάποια χρήματα σε μετρητά που μπορούμε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε μόλις καταλαγιάσει η σκόνη, ας το πούμε έτσι».

Διαβάστε επίσης:

Το Δημογραφικό πιέζει το ασφαλιστικό: Η Κομισιόν υποδεικνύει αύξηση των ορίων ηλικίας για την συνταξιοδότηση

Θεοδωρικάκος: Σε εξέλιξη διεργασίες για να υπάρξουν εκπτωτικά πακέτα προς τους καταναλωτές για την περίοδο των γιορτών

Σοκ και δέος από τη Eurostat: Προτελευταία στους μισθούς η Ελλάδα, μείον 23.000 ευρώ από τον μέσο όρο της ΕΕ