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06.11.2026 13:32

Θεοδωρικάκος: Σε εξέλιξη διεργασίες για να υπάρξουν εκπτωτικά πακέτα προς τους καταναλωτές για την περίοδο των γιορτών

06.11.2026 13:32
super market 55- new

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Για την περίφημη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξει κατά την περίοδο των γιορτών ένα πακέτο εκπτώσεων από τους καταστηματάρχες, μίλησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ανέφερε πως η συμφωνία με τους βιομήχανους και τους βιομήχανους τροφίμων «από την αρχή ήταν για μέχρι το τέλος του χρόνου και θα τηρηθεί». 

Και πρόσθεσε: «Επίσης έχω ζητήσει και γίνεται μια σοβαρή προεργασία να υπάρξουν εκπτωτικά πακέτα προς τους καταναλωτές την περίοδο των εορτών ώστε να μην υπάρξει κανένας άνθρωπος  που να μην μπορεί να απολαύσει αυτά που πρέπει. Αυτά θα τα δείτε στα super market άρα τις γιορτινές ημέρες στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας θα υπάρξει ένα πακέτο με υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, αυτά θα τα ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή όταν ολοκληρώσει την διαδικασία». 

Ωστόσο, όπως επεσήμανε, θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως οι τιμές θα πάρουν την ανιούσα, λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια.

«Αυτός είναι ένας κίνδυνος, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ως πολιτεία είναι να εμποδίσουμε αυξήσεις αισχροκέρδειας. Εάν κάποιος με αφορμή ότι υπάρχει πρόβλημα με την αύξηση του κόστους αυξάνει τα ποσοστά κέρδους αυτό είναι πρόβλημα και αυτός είναι ο λόγος που θα εισηγηθώ στην κυβέρνηση να ληφθούν κάποια μέτρα ξεχωριστά γύρω από αυτό τα οποία τα προετοιμάζουμε μαζί με την νέα Ανεξάρτητη Αρχή. Δεν θα γίνει ανεχτή αισχροκέρδεια με αφορμή την αύξηση του κόστους» είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 15:27
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