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06.11.2026 10:32

Πετρέλαιο: Βουτιά 12% μετά την ήττα Τραμπ – Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent

06.11.2026 10:32
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Iσχυρή εβδομαδιαία πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν, μετά τις εκλογικές απώλειες του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, περιορίζουν τις ανησυχίες των επενδυτών.

Ωστόσο, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή.

Σήμερα Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent, παράδοσης Ιανουαρίου, ενισχύθηκαν κατά 1,29 δολάρια ή 1,31%, φτάνοντας στα 99,58 δολάρια το βαρέλι, στις 07:04 το πρωί ώρα Ελλάδος. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 86 σεντς ή 0,95%, στα 91,38 δολάρια το βαρέλι.

Κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών, η τιμή του Brent ξεπέρασε προσωρινά το όριο των 100 δολαρίων.

Παρά τη διήμερη ανοδική αντίδραση, και οι δύο δείκτες αναφοράς οδεύουν προς σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες.

Ειδικότερα, το Brent αναμένεται να καταγράψει πτώση περίπου 12%, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρηση 12,1%.

Η υποχώρηση των τιμών συνδέεται με τις προσδοκίες ότι τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, στις οποίες οι Δημοκρατικοί επικράτησαν τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενδέχεται να επηρεάσουν την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν και να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, η οποία διανύει πλέον τον ένατο μήνα.

Ενδεικτικό του κλίματος στις αγορές είναι ότι χθες Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 8%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Ωστόσο, η πτωτική πορεία ανακόπηκε εν μέρει μετά την αύξηση των επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων την Τετάρτη και την Πέμπτη στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου, καθώς από τα συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται μεγάλο μέρος των ενεργειακών φορτίων της Μέσης Ανατολής.

Έτσι, παρά τις προσδοκίες για πολιτική και στρατιωτική αποκλιμάκωση, οι κίνδυνοι για την ομαλή τροφοδοσία της διεθνούς αγοράς εξακολουθούν να λειτουργούν ως παράγοντας στήριξης των τιμών.

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