Skywalker.gr: Σπουδές, δεξιότητες και επαγγελματικές επιλογές στο επίκεντρο διήμερου φεστιβάλ με δωρεάν είσοδο στην Αθήνα

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Τις επιλογές σπουδών και κατάρτισης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας επιχειρεί να συνδέσει το πέμπτο My Gap Feel & Fill Festival, που διοργανώνει το skywalker.gr στις 11 και 12 Νοεμβρίου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Με ελεύθερη είσοδο, η διοργάνωση απευθύνεται τόσο σε νέους που αναζητούν εκπαιδευτική και επαγγελματική κατεύθυνση όσο και σε ενηλίκους που εξετάζουν αλλαγή σταδιοδρομίας.

Το φεστιβάλ θα λειτουργεί από τις 09:00 έως τις 18:00 και τις δύο ημέρες, υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το πρόγραμμά του συνδυάζει ενημέρωση για σπουδές, επαγγελματικό προσανατολισμό και πρακτική προετοιμασία για την αναζήτηση εργασίας.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και για τις διαδρομές κατάρτισης μέσω των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Στις θεματικές περιλαμβάνονται νέα προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικές εφαρμογές και οι δεξιότητες που αποκτούν αυξανόμενη σημασία στον επαγγελματικό χώρο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα βήματα που μεσολαβούν ανάμεσα στην επιλογή σπουδών και την είσοδο στην απασχόληση. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης, η σύνταξη βιογραφικού και η αναζήτηση εργασίας αποτελούν βασικούς άξονες της διοργάνωσης.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις ειδικών για τη διαχείριση άγχους και χρόνου, την αυτογνωσία και την ψυχολογική ενδυνάμωση. Οι ενότητες αυτές εστιάζουν στους προσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των νέων και την προετοιμασία τους για τη συνέχεια των σπουδών ή της επαγγελματικής τους πορείας.

Το εύρος των κλάδων που θα παρουσιαστούν εκτείνεται από την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη μηχανολογία έως τον τουρισμό, την εστίαση, τη διατροφή και την αθλητική επιστήμη. Περιλαμβάνει επίσης καλλιτεχνικές σπουδές, αισθητική, σχέδιο μόδας και κατασκευή κοσμήματος, προσφέροντας εικόνα διαφορετικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών διαδρομών.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα πραγματοποιούνται διαδραστικές παρουσιάσεις, εργαστήρια και βιωματικές δράσεις, με έμφαση στην εφαρμογή των γνώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν στην πράξη αντικείμενα σπουδών και εργασίας, ώστε να αξιολογήσουν καλύτερα τις επιλογές τους.

Εκτός από μαθητές, γονείς, φοιτητές και σπουδαστές, η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και φορείς δια βίου μάθησης. Το Πολεμικό Μουσείο βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με τη Ριζάρη 2.

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