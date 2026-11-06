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06.11.2026 10:23

Χιλή: Ιπτάμενο ελαστικό εκσφενδονίστηκε από αυτοκίνητο και χτύπησε 19χρονο πεζό (video)

06.11.2026 10:23
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Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο Σαντιάγο της Χιλής, όταν ένας 19χρονος πεζός δέχθηκε ξαφνικά το χτύπημα ενός ελαστικού που εκσφενδονίστηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, την ώρα που περπατούσε αμέριμνος στο πεζοδρόμιο.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας (CCTV) καταγράφει τη σοκαριστική στιγμή, κατά την οποία το αποκολλημένο ελαστικό εμφανίζεται με μεγάλη ταχύτητα και χτυπά με δύναμη τον νεαρό, εκτοξεύοντάς τον στο έδαφος.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και το σχετικό βίντεο δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο 19χρονος στάθηκε τυχερός, καθώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα. Μεταφέρθηκε στην κλινική Santa María, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες για κακώσεις στο μέτωπο, το πρόσωπο και το στήθος.

Οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν το όχημα από το οποίο αποκολλήθηκε ο τροχός, καθώς και τον οδηγό του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του ελαστικού πριν χτυπήσει τον 19χρονο

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο οδηγός του αυτοκινήτου, το όχημα είχε μόλις βγει από συνεργείο, όταν, ενώ κινούνταν στην περιοχή, ένας από τους τροχούς του αποκολλήθηκε ξαφνικά.

Το ελαστικό αρχικά προσέκρουσε σε δύο άλλα αυτοκίνητα και στη συνέχεια αναπήδησε, αποκτώντας μεγάλη ταχύτητα και κατευθυνόμενο προς το φαρδύ πεζοδρόμιο της λεωφόρου Los Leones.

Εκείνη τη στιγμή, χτύπησε με σφοδρότητα από πίσω τον ανυποψίαστο 19χρονο, ρίχνοντάς τον βίαια στο έδαφος.

Περαστικοί, αλλά και μέλη των δημοτικών δυνάμεων ασφαλείας, έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια στον νεαρό, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ από την απρόσμενη και τρομακτική εμπειρία.

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