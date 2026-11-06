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06.11.2026 10:22

Διαγωνισμό… debate διοργανώνει η ΝΔ και η ΟΝΝΕΔ

06.11.2026 10:22
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Αγώνες debate για νέους ως 35 ετών διοργανώνει η ΝΔ μαζί με την ΟΝΝΕΔ στις 21 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κόμματος οι διαγωνιζόμενοι «θα αναμετρηθούν σε διαδοχικά debates, με τη μορφή νοκ άουτ αναμετρήσεων, διεκδικώντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο μέχρι τον μεγάλο τελικό».

Τα «Debate Playoffs» θα έχουν και έπαθλα: οι τρεις πρώτοι συμμετέχοντες θα κερδίσουν ετήσιες συνδρομές σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της επιλογής τους. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι, σύμφωνα με το κόμμα, «η ανάδειξη νέων ανθρώπων που είτε έχουν ενταχθεί στη ΝΔ και στην ΟΝΝΕΔ είτε δεν έχουν κομματική ιδιότητα, με ικανότητα στον δημόσιο λόγο, συγκροτημένη επιχειρηματολογία και διάθεση ενεργού συμμετοχής στον πολιτικό διάλογο».

Από την άλλη, βέβαια, το κόμμα αναφέρει ότι «μέσα από τα debates θα αναδειχθούν με έναν βιωματικό και διαδραστικό τρόπο οι τομείς πεπραγμένων του κυβερνητικού έργου και οι θέσεις της ΝΔ». Με απλά λόγια, ψάχνουμε νέα πρόσωπα για να προβάλλουμε το έργο μας, ενδεχομένως γιατί οι «παλιοί» ίσως… δεν τραβάνε.

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