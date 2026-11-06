Απίστευτη φάρσα αγνώστων στον Άδωνι: Του παρήγγειλαν Porsche, Maybach και τουφέκια

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Μια δυσάρεστη έκπληξη επιφύλαξαν άγνωστοι στον Άδωνι Γεωργιάδη, ανήμερα των γενεθλίων του (χρόνια του πολλά, παρεμπιπτόντως…).

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, κάποιοι χάκαραν το email του και παρήγγειλαν για λογαριασμό του, 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο. Μιλάμε, δηλαδή, για κόστος που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Άδωνις αντιμετώπισε το περιστατικό ψύχραιμα, γράφοντας ότι «τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά» και προσθέτοντας ότι «ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…».

Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο. Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά. Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν… Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα… November 6, 2026

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