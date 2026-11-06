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06.11.2026 09:24

«Ο Χιου Χέφνερ μού ζήτησε να κάνω σεξ με τη δίδυμη αδελφή μου στα 19α γενέθλιά μας»: Σοκάρει η καταγγελία πρώην Playmate

06.11.2026 09:24
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Τη σοκαριστική καταγγελία που είχε κάνει για τον ιδρυτή του Playboy, Χιου Χέφνερ, η χήρα του, Κρίσταλ Χάρις, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει από δύο δίδυμες να κάνουν σεξ, επιβεβαίωσε η πρώην Playmate, Καρίσα Σάνον.

«Προσπαθούσε να μας αναγκάσει, εμένα και την αδελφή μου, να κάνουμε σεξ μεταξύ μας», δήλωσε η 37χρονη σήμερα Playmate στην Page Six.

Η Καρίσα και η Κριστίνα Σάνον διέμεναν στην έπαυλη του Playboy από τα 18 έως τα τα 20 χρόνια με την τελευταία να δηλώνει, μάλιστα, έκπληκτη από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν όσα είπε για τον Χέφνερ η χήρα του, καθώς -όπως τόνισε- πίστευε ότι «ο κόσμος θα το είχε ήδη υποθέσει».

Αναφερόμενη στην επιμονή του Χέφνερ να συνευρεθεί σεξουαλικά με την ίδια και την δίδυμη αδελφή της στα 19α γενέθλιά τους, τον Οκτώβριο του 2008, η Καρίσα Σάνον δήλωσε ότι θεωρούσε αυτές τις επαφές μορφές σεξουαλικής «κακοποίησης» και «βιασμού».

Μάλιστα, όπως υποστήριξε στη συνέντευξή της, εκείνη και η αδελφή της προσποιούνταν ότι επιδίδονταν σε σεξουαλικές πράξεις, προκειμένου να ικανοποιούν τον Χέφνερ.

«Εγώ και η αδελφή μου δεν το κάναμε ποτέ πραγματικά μεταξύ μας, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, δεν κάναμε ποτέ, μα ποτέ σεξ μεταξύ μας που να περιλαμβάνει αιμομιξία. Δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Προσποιούμασταν. Κάθε φορά προσποιούμασταν. Και ήταν φρικτό. Προσποιούμασταν τα πάντα» τόνισε.

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