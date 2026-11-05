Ο Τζίμι Κίμελ ζητά από τον Τραμπ να παραιτηθεί μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών: «Κανείς δεν σε θέλει» (Video)

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Ο Τζίμι Κίμελ ζήτησε την παραίτηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο 58χρονος παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής, ενθάρρυνε τον 80χρονο σταρ των reality show που έγινε πολιτικός, να τερματίσει νωρίς την προεδρία του στο επεισόδιο του Jimmy Kimmel Live της Τετάρτης.

«Η ετυμηγορία είναι εδώ και μόνο ένα πράγμα απομένει να κάνει: να παραιτηθεί», είπε ο Κίμελ. «Παραιτήσου! Απλώς παραιτήσου. Κανείς δεν σε θέλει. Ούτε εσύ θέλεις πια να είσαι πρόεδρος».

Στην πραγματικότητα, ο παρουσιαστής είχε μια νέα ιδέα για τον Τραμπ. «Πάρε αυτά τα κρυπτονομίσματα αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, αγόρασε ένα νησί – ίσως το νησί του Έπσταϊν!», αστειεύτηκε. «Δεν θα ήταν αυτό το τέλειο τέλος για αυτή την ιστορία;»

Ο Κίμελ σημείωσε ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την ορκωμοσία του Τζέι Ντι Βανς ως προέδρου στη θέση του Τραμπ.

«Να τι συμβαίνει με τον Τζέι Ντι Βανς: ένα άτομο που μετέβη από την πεποίθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Αμερικανός Χίτλερ, στο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο σπουδαιότερος πρόεδρος της γενιάς μου», είπε. «Είναι εύκολο όταν δεν έχεις σπονδυλική στήλη. Είναι πολύ καλός φλίπερ!».

Νωρίτερα στον μονόλογό του, ο Κίμελ καταδίκασε τον Τραμπ επειδή κατηγορούσε όλους τους άλλους για τη μαζική ήττα των Ρεπουμπλικανών σε όλη τη χώρα την Τρίτη. Το κόμμα έχασε πολλές εκλογές στη Γερουσία, τη Βουλή και την κυβέρνηση, με αρκετές πολιτείες όπως το Τέξας και το Κάνσας να χάνουν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

«Απλώς σκάσε! Δώστε μας ένα διάλειμμα για μια μέρα και κλείστε αυτό το γελοίο στόμα», επέκρινε ο Κίμελ. «Είσαι τόσο κακομαθημένο παιδί. Έμαθες ποτέ κάτι για τους τρόπους ή το αθλητικό πνεύμα ή την απλή κοινή ευπρέπεια;»

Συνέχισε, «Τίποτα δεν είναι ποτέ δικό σου λάθος. Κάθε Ρεπουμπλικάνος σχεδόν παντού — παντού εκτός από τα βαθύτερα της βαθιάς κόκκινης θάλασσας — έχασε. Αυτό δεν οφείλεται σε εσένα; Όλοι οι μεγάλοι υποψήφιοι που επέλεξες εσύ έχασαν!».

Ο Κίμελ χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ για την απόρριψη της ευθύνης ως «ανοησίες», προσθέτοντας, «Ήσουν στο ψηφοδέλτιο. Είσαι σαν τρίχες σκύλου. Βρίσκεσαι παντού».

Ωστόσο, εξήγησε ότι ελπίζει ότι υπάρχει ένα πράγμα που όλοι μπορούν να μάθουν από αυτόν τον εκλογικό κύκλο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν νοιάζεται για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα», είπε. «Ήταν ένας Δημοκρατικός που δεν ήταν πραγματικά Δημοκρατικός και μετά έγινε Ρεπουμπλικανός που δεν είναι Ρεπουμπλικανός. Δεν έχει καμία πίστη σε κανέναν ή σε τίποτα».

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