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05.11.2026 18:36

Χάλι Μπέρι: Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ της ζητά να καλύψει τα νομικά έξοδά του, 240.000 δολαρίων, για τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους

05.11.2026 18:36
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσε δικαστικό αίτημα ζητώντας από τη Χάλι Μπέρι να καλύψει νομικά έξοδα ύψους 240.000 δολαρίων που προέκυψαν από τη διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους.
  • Ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να πληρώσει τις αμοιβές των δικηγόρων του, επισημαίνοντας τη σημαντική διαφορά εισοδήματος μεταξύ του ιδίου και της πρώην συζύγου του.
  • Στο αίτημά του αναφέρει ότι η Χάλι Μπέρι συνεχίζει να εργάζεται ως ηθοποιός και παραγωγός, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει αναλάβει επαγγελματικό ρόλο εδώ και χρόνια.
  • Ο Μαρτίνεζ κατέθεσε στοιχεία για την οικονομική του κατάσταση, αναφέροντας μηνιαία έσοδα από δικαιώματα ύψους περίπου 776 δολαρίων και μηνιαία έξοδα διαβίωσης που ξεπερνούν τα 17.000 δολάρια.
  • Η πλευρά του Μαρτίνεζ ζητά από το δικαστήριο να διατάξει την ηθοποιό να προκαταβάλει τα δικηγορικά έξοδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα στην εκπροσώπηση των δύο πλευρών.

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Νέο επεισόδιο στην κόντρα της Χάλι Μπέρι και του πρώην συζύγου της καθώς ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσε ένα νέο αίτημα, ζητώντας από την ηθοποιό να καλύψει τα νομικά έξοδα του ίδιου, ύψους 240.000 δολαρίων, που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της δικαστικής τους διαμάχης για την επιμέλεια του 13χρονου γιου τους Μασέο.

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέθεσε αίτημα στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τα οικονομικά μέσα για να καλύψει το κόστος της «εκτεταμένης εργασίας» που απαιτήθηκε το προηγούμενο διάστημα, μετά την απόφασή του να καταγγείλει την Μπέρι για ενδοοικογενειακή βία εναντίον του παιδιού τους, ζητώντας την πλήρη επιμέλειά του.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, δήλωσε: «Παρότι τόσο η αιτούσα όσο και εγώ είμαστε ηθοποιοί, τα αντίστοιχα εισοδήματά μας και η πρόσβασή μας σε περιουσιακά στοιχεία διαφέρουν σημαντικά. Εδώ και χρόνια δεν έχω αναλάβει κανέναν ρόλο ως ηθοποιός. Η αιτούσα, από την άλλη, έχει πρωταγωνιστήσει στο Crime 101, μια ταινία που κυκλοφόρησε το 2026, και εργάζεται σε δύο ακόμη ταινίες, τη Fleur, στην οποία είναι επίσης παραγωγός, και Red Card».

«Κατά τη διάρκεια της δίκης, πολλοί τρίτοι μάρτυρες κλήθηκαν από την αιτούσα (Μπέρι). Το δικαστήριο δεν επέτρεψε σε πολλά άλλα άτομα να καταθέσουν, μεταξύ των οποίων φίλοι της αιτούσας, οι δύο δικηγόροι της και τρεις επαγγελματίες υγείας, όμως τα άτομα που τελικά κατέθεσαν επιμήκυναν σημαντικά τη διάρκεια της δίκης», υποστήριξε ακόμη ο Μαρτίνεζ στη δήλωσή του για να καταλήξει:

«Η αιτούσα έχει τη δυνατότητα να καλύψει τόσο τις δικές της δικηγορικές αμοιβές όσο και τις δικηγορικές αμοιβές του καθ’ ου. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική διαφορά εισοδήματος, για την οποία θα παρασχεθούν περαιτέρω στοιχεία σε επόμενο έγγραφο, τη δυνατότητα της αιτούσας να πληρώσει και την κρίσιμη ανάγκη του καθ’ ου για αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση, το δικαστήριο θα πρέπει να διατάξει την αιτούσα να προκαταβάλει τις δικηγορικές αμοιβές, ώστε να διασφαλιστεί ισότητα μεταξύ των δύο πλευρών».

Στη δήλωση εισοδημάτων και εξόδων που κατέθεσε, ο Μαρτίνεζ αναφέρεται ότι λαμβάνει κατά μέσο όρο 776,34 δολάρια τον μήνα από δικαιώματα παλαιότερων έργων. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 43.206,22 δολάρια, ενώ η ακίνητη περιουσία του αποτιμάται σε 550.000 δολάρια. Ως το μοναδικό σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο περιέγραψε ένα σπίτι που αγόρασε νωρίτερα φέτος έναντι 500.000 δολαρίων.

Τα μηνιαία έξοδά του, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η συντήρηση και οι επισκευές του σπιτιού του, τα είδη παντοπωλείου, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και τα έξοδα πλυντηρίου και καθαρισμού, υπολογίζονται σε 17.555,99 δολάρια.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Μαρτίνεζ οφείλει αυτή τη στιγμή στη δικηγορική εταιρεία που τον εκπροσωπεί 176.522,58 δολάρια, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει τα 240.000 δολάρια.

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