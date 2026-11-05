Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες στις διαδηλώσεις και τις απεργιακές κινητοποιήσεις – Συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, προσωπικό των σιδηροδρόμων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, καθώς τα συνδικάτα καλούν σε πανεθνική απεργία που αναμένεται να επεκταθεί στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, στα ταχυδρομεία, στους εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό των σιδηροδρόμων.

Συνολικά 70.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη Γαλλία το πρωί της Πέμπτης, καθώς ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις σε πόλεις όπως η Μασσαλία, η Γκρενόμπλ και η Λυών.

Πολυπληθείς συγκεντρώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων πραγματοποιήθηκαν από το πρωί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, ενώ σε εξέλιξη ήταν τις πρώτες απογευματινές ώρες η διαδήλωση στο Παρίσι, στην οποία το «παρών» έδωσαν οι ηγέτες των κομμάτων της γαλλικής αριστεράς.

14:12 CET – Police move in and attack the head of the march before it sets off from Place de République down Voltaire (Paris, France) https://t.co/3dZa6oELyv — 3JANE TV (@3janetv) November 5, 2026

Μαθητές λυκείου συνέχισαν να μπλοκάρουν τα σχολεία λόγω υπερπλήρεων τάξεων και ετοιμόρροπων κτιρίων, λέγοντας ότι τα προτεινόμενα από την κυβέρνηση μέτρα για τον περιορισμό του μεγέθους ορισμένων τάξεων και τη χορήγηση δανείων στις περιφερειακές αρχές για την επισκευή των σχολείων δεν ήταν αρκετά.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι 81 λύκεια επηρεάστηκαν την Πέμπτη, ενώ τα φοιτητικά συνδικάτα ανέφεραν 1.000. Στο Παρίσι νωρίς την Πέμπτη, η αστυνομία εμπόδισε μαθητές να βάλουν οδοφράγματα σε πολλά σχολεία σε όλη την πόλη. Στην οδό Rivoli στην περιοχή Marais, μαθητές στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος σε σχολεία ηγήθηκαν αυθόρμητων διαμαρτυριών καθώς η αστυνομία κινητοποιήθηκε στην περιοχή.

🔴 À Marseille, une foule immense manifeste ce jeudi 5 novembre Partout en France, après les démonstrations de force des 17, 24 et 31 octobre, des foules immenses sont de nouveau dans les rues ce jeudi 5 novembre. Aux blocus lycéens et étudiants s’ajoute la grève de nombreux secteurs de la société, en mouvement pour exiger qu’Emmanuel Macron réponde aux revendications ou démissionne. — L’insoumission (@L_insoumission) November 5, 2026

Φοιτητές πανεπιστημίων συμμετείχαν στον αποκλεισμό σχολών, με το ένα τρίτο των εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να επηρεάζεται, δήλωσε η κυβέρνηση. Συνδικάτα από όλο το πολιτικό τοπίο συμμετείχαν σε ένα κάλεσμα για απεργίες για το αυξανόμενο κόστος ζωής, με τα συνδικάτα εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων να συμμετέχουν επίσης σε απεργίες μαζί με τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων.

Σποραδικά επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος της πορείας στη Λυών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης ανησυχία επικρατεί στους κόλπους της αστυνομίας ως προς ενδεχόμενες πράξεις βίας μετά το τέλος της πορείας στο Παρίσι.

🔴⚠️ La Police Française confisque les pancartes des manifestants qui ne lui plaît pas. #5novembre https://t.co/ziQcnNqDX3 — Victoire Populaire 2027 🔴🟣🟢 (@NupesNews) November 5, 2026

Ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας SNCF δήλωσε ότι θα υπάρξουν «διαταραχές» στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε περιφερειακές γραμμές και σε ορισμένα μέρη της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού. Οι λιμενεργάτες δήλωσαν ότι θα υπάρξουν διαταραχές στα γαλλικά λιμάνια. Το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι αναμένει σχεδόν το 18% των δασκάλων νηπιαγωγείου και δημοτικού να απεργήσουν. Τα συνδικάτα δήλωσαν ότι αναμένουν επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν στην απεργία της Πέμπτης.

Διαβάστε επίσης:

Πώς ο Βανς επιχειρεί να γίνει ο νέος ηγέτης του MAGA και να κερδίσει την κούρσα του 2028

Πανικός στην Ευρώπη: Απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα και «πάγος» σε πολλές πτήσεις – Η ανακοίνωση της Aegean

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών και οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας