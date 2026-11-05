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05.11.2026 16:39

Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες στις διαδηλώσεις και τις απεργιακές κινητοποιήσεις – Συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, προσωπικό των σιδηροδρόμων

05.11.2026 16:39
gallia main

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Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, καθώς τα συνδικάτα καλούν σε πανεθνική απεργία που αναμένεται να επεκταθεί στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, στα ταχυδρομεία, στους εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό των σιδηροδρόμων.

Συνολικά 70.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη Γαλλία το πρωί της Πέμπτης, καθώς ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις σε πόλεις όπως η Μασσαλία, η Γκρενόμπλ και η Λυών.

Πολυπληθείς συγκεντρώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων πραγματοποιήθηκαν από το πρωί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, ενώ σε εξέλιξη ήταν τις πρώτες απογευματινές ώρες η διαδήλωση στο Παρίσι, στην οποία το «παρών» έδωσαν οι ηγέτες των κομμάτων της γαλλικής αριστεράς.

Μαθητές λυκείου συνέχισαν να μπλοκάρουν τα σχολεία λόγω υπερπλήρεων τάξεων και ετοιμόρροπων κτιρίων, λέγοντας ότι τα προτεινόμενα από την κυβέρνηση μέτρα για τον περιορισμό του μεγέθους ορισμένων τάξεων και τη χορήγηση δανείων στις περιφερειακές αρχές για την επισκευή των σχολείων δεν ήταν αρκετά.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι 81 λύκεια επηρεάστηκαν την Πέμπτη, ενώ τα φοιτητικά συνδικάτα ανέφεραν 1.000. Στο Παρίσι νωρίς την Πέμπτη, η αστυνομία εμπόδισε μαθητές να βάλουν οδοφράγματα σε πολλά σχολεία σε όλη την πόλη. Στην οδό Rivoli στην περιοχή Marais, μαθητές στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος σε σχολεία ηγήθηκαν αυθόρμητων διαμαρτυριών καθώς η αστυνομία κινητοποιήθηκε στην περιοχή.

Φοιτητές πανεπιστημίων συμμετείχαν στον αποκλεισμό σχολών, με το ένα τρίτο των εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να επηρεάζεται, δήλωσε η κυβέρνηση. Συνδικάτα από όλο το πολιτικό τοπίο συμμετείχαν σε ένα κάλεσμα για απεργίες για το αυξανόμενο κόστος ζωής, με τα συνδικάτα εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων να συμμετέχουν επίσης σε απεργίες μαζί με τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων.

Σποραδικά επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος της πορείας στη Λυών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης ανησυχία επικρατεί στους κόλπους της αστυνομίας ως προς ενδεχόμενες πράξεις βίας μετά το τέλος της πορείας στο Παρίσι.

Ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας SNCF δήλωσε ότι θα υπάρξουν «διαταραχές» στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε περιφερειακές γραμμές και σε ορισμένα μέρη της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού. Οι λιμενεργάτες δήλωσαν ότι θα υπάρξουν διαταραχές στα γαλλικά λιμάνια. Το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι αναμένει σχεδόν το 18% των δασκάλων νηπιαγωγείου και δημοτικού να απεργήσουν. Τα συνδικάτα δήλωσαν ότι αναμένουν επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν στην απεργία της Πέμπτης.

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 17:29
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