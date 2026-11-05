Ο Τραμπ σε τροχιά πολιτικής απομόνωσης: Εσωκομματική ανταρσία μετά την εκλογική συντριβή και πιέσεις «να καθαρίσει το σπίτι»

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Αυξανόμενες πιέσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ από στελέχη των Ρεπουμπλικανών, προκειμένου να αλλάξει πολιτική και στρατηγική, μετά τη βαριά ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο του Κογκρέσου και οδήγησαν στην απόρριψη υποψηφίων που είχαν την προσωπική στήριξη του Αμερικανού προέδρου σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Σύμμαχοι και πολιτικοί στρατηγιστές των Ρεπουμπλικανών ζητούν από τον Τραμπ να προχωρήσει σε ανασχηματισμό του προσωπικού του Λευκού Οίκου, να αποκαταστήσει την πειθαρχία στο επιτελείο του και να εγκαταλείψει πολιτικές που θεωρούν ότι συνέβαλαν στην εκλογική ήττα. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν ο πόλεμος με το Ιράν και η επιβολή δασμών, καθώς η προεδρία του εισέρχεται πλέον στην τελευταία της διετία.

Ο βετεράνος Ρεπουμπλικανός πολιτικός στρατηγιστής Τζον Φίχερι χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα «τεράστια καταστροφή» για τον Τραμπ.

«Πρέπει να καθαρίσει το σπίτι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φίχερι. «Από εδώ και πέρα, κάθε μέρα που περνά γίνεται όλο και περισσότερο ένας πρόεδρος με αποδυναμωμένη πολιτική επιρροή».

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έδειξε να θεωρεί το εκλογικό αποτέλεσμα λόγο αλλαγής της πολιτικής του κατεύθυνσης.

«Δεν το θεωρώ πλήγμα για εμένα», δήλωσε αργά την Τρίτη στο Fox News.

Οι Δημοκρατικοί θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τη νομοθετική ατζέντα του Τραμπ, να διεξάγουν έρευνες για την κυβέρνησή του και να αμφισβητούν τους διορισμούς του. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έχει ήδη αξιοποιήσει εκτεταμένα τις εκτελεστικές του εξουσίες, σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από μονομερείς προεδρικές αποφάσεις.

Παράλληλα, ο Τραμπ θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα επιμείνει σε μια ατζέντα που, σύμφωνα με τις ανησυχίες αρκετών Ρεπουμπλικανών, έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρίδι, ιδιαίτερα για όσους ενδεχομένως φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την προεδρία στις εκλογές του 2028.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θεωρείται ο πιθανότερος πολιτικός διάδοχος του Τραμπ, φάνηκε την Τετάρτη να παίρνει αποστάσεις από τον πρόεδρο, αποδίδοντας στον πόλεμο με το Ιράν την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις ενδέχεται να γίνουν συχνότερες, εάν οι Ρεπουμπλικανοί καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η μακροχρόνια επιρροή του Τραμπ στους ψηφοφόρους του κόμματος αρχίζει να εξασθενεί, εκτιμούν πολιτικοί στρατηγιστές και στελέχη των Ρεπουμπλικανών.

Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για αποχωρήσεις στελεχών και έρευνες από τους Δημοκρατικούς

Στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, ανώτεροι συνεργάτες του Τραμπ προετοιμάζονται για αποχωρήσεις προσωπικού, πιθανές αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο και κοινοβουλευτικές έρευνες από τους Δημοκρατικούς, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Είναι πραγματικά απαίσιο να βρίσκεσαι εδώ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Το ηθικό βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο».

Όπως αποκάλυψε, εσωτερικές δημοσκοπήσεις είχαν προειδοποιήσει ήδη έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδύνευαν να χάσουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε να αλλάξει στάση απέναντι στο Ιράν, παρά τις προειδοποιήσεις για τις πολιτικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η απόφασή του.

«Τελικά, απλώς δεν τον ένοιαζε. Αρνήθηκε να ακούσει οποιονδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ αναγνώρισε αργά την Τρίτη ότι ο οκτώ μηνών πόλεμος με το Ιράν έπληξε τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, υπερασπίστηκε όμως την απόφασή του να ξεκινήσει τη στρατιωτική σύγκρουση.

Οι ανησυχίες των Ρεπουμπλικανών, ωστόσο, δεν περιορίζονται στον πόλεμο.

Σε ομάδες εστίασης που πραγματοποιήθηκαν για ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις στη Γερουσία, σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν και η Αϊόβα, οι εθνικοί πολιτικοί σύμβουλοι των Ρεπουμπλικανών άρχισαν να ανησυχούν ολοένα και περισσότερο από το καλοκαίρι, καθώς περισσότεροι ψηφοφόροι του κόμματος, αλλά και ανεξάρτητοι, εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην εμμονή του προέδρου με την κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο και τις ανακαινίσεις στην Ουάσιγκτον.

«Εάν ο Τραμπ περάσει τα επόμενα δύο χρόνια μιλώντας για τα ίδια πράγματα, θα υποστούμε νέα συντριβή στις επόμενες εκλογές», δήλωσε Ρεπουμπλικανός πολιτικός σύμβουλος.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Τραμπ συγκέντρωσε την Τετάρτη δημοσιογράφους για μια απροειδοποίητη επίσκεψη στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, υπερασπιζόμενος τον χρόνο που αφιερώνει στο συγκεκριμένο έργο.

«Για εμένα είναι χαλαρωτικό», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να διατηρήσει μια προκλητική δημόσια στάση, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του Τραμπ με το μήνυμα:

«ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΤΡΑΜΠ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΣ».

Thank you for your attention to this matter. pic.twitter.com/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026

Η ήττα δεν στερεί από τον Τραμπ τις εκτελεστικές του εξουσίες

Παρά το εκλογικό πλήγμα, ο Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική πολιτική και θεσμική ισχύ.

Το Reuters είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει εδώ και μήνες μια σειρά εκτελεστικών αποφάσεων που αφορούν τη μετανάστευση, τους δασμούς, τη στέγαση και τις ομοσπονδιακές δαπάνες.

Οι κινήσεις αυτές θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να προωθήσει μέρος της πολιτικής του ατζέντας, ακόμη και παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

Ωστόσο, η χρήση των προεδρικών εκτελεστικών εξουσιών δεν μπορεί να προστατεύσει την κυβέρνησή του από τις κοινοβουλευτικές έρευνες.

«Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με τις έρευνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

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