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05.11.2026 16:21

Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς για μία θέση πάρκινγκ – Πιάστηκαν στα χέρια και τους χώρισαν περαστικοί (Video)

05.11.2026 16:21
thessaloniki-kavgas

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«Κόκκινο» χτύπησε η ένταση το απόγευμα της Τετάρτης, 4/11, στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας, στην περιοχή της λεωφόρου Στρατού στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια για μία θέση parking.

Σε βίντεο που έφερε στο «φως» το rthess.gr, οι δύο άνδρες καταγράφονται αρχικά να λογομαχούν, με την κατάσταση να βγαίνει σύντομα εκτός ελέγχου, και να πιάνονται στα χέρια.

Μάλιστα, όπως ακούγεται στο σχετικό clip, ένας εξ αυτών πήρε και μία πέτρα, προκειμένου να επιτεθεί στον άλλον, με κίνδυνο να του προκαλέσει σοβαρά τραύματα.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν με τη βοήθεια περαστικών, που έσπευσαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες.  

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 17:34
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