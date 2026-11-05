Γιώργος Μαζωνάκης: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές για την αιτία θανάτου του τραγουδιστή

Takeaways by to pontiki AI Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα δείγματα αίματος και ούρων του Γιώργου Μαζωνάκη, παρέχοντας νέα δεδομένα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων δείχνουν ότι ο θάνατος δεν οφείλεται σε φαρμακευτική δηλητηρίαση, αλλά πιθανώς στον συνδυασμό οκτώ διαφορετικών ουσιών που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του.

Οι ουσίες αυτές προκάλεσαν καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και επιβράδυνση της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων, οδηγώντας τελικά στον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων επισήμανε την έλλειψη αναισθησιολόγου κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης, τονίζοντας ότι η χορήγηση αναισθησίας δεν ήταν απαραίτητη για τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να διαβιβαστούν στην Αθήνα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, μετά την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής τους αξιολόγησης και της ιστοπαθολογικής εξέτασης.

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Στο τέλος έφτασε ο τοξικολογικός έλεγχος στα δείγματα αίματος και ούρων του Γιώργου Μαζωνάκη, με τα αποτελέσματα να προσθέτουν νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης έχουν καταλήξει στον μηχανισμό θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, ωστόσο αναμένονται και τα αποτελέσματα από την ιστοπαθολογικη εξέταση. Στη Θεσσαλονίκη έγινε η ποσοτική εκτίμηση των ουσιών που βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται τα αποτελέσματα να διαβιβαστούν στην Αθήνα, έπειτα και από την βιβλιογραφική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή δεν αποδίδεται σε φαρμακευτική δηλητηρίαση ούτε στις ποσότητες των φαρμάκων που εντοπίστηκαν. Αντίθετα, στο επίκεντρο βρίσκεται ο συνδυασμός οκτώ διαφορετικών ουσιών που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του και φέρεται να συνδέεται με τον θάνατό του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει φαρμακευτική δηλητηρίαση, ενώ επιβαρυντικό στοιχείο ήταν η απουσία αναισθησιολόγου στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη, οι ουσίες προκάλεσαν καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και επιβράδυνση της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων, με τελική κατάληξη τον θάνατο. «Ο φαρμακευτικός δηλητηριασμός δεν σημαίνει τίποτα ιατροδικαστικά. Ο αναισθησιολόγος θα είχε συνεχή επίβλεψη του ασθενούς. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Αυτές οι ουσίες δρουν στο νευρικό σύστημα με αποτέλεσμα να αποφέρουν τον θάνατο. Έχουμε αναισθησία με δύο σκευάσματα και σε χέρια ανθρώπων που δεν γνώριζαν. Έχω την απορία γιατί χορήγησαν αναισθησία. Σε αυτήν τη θερπαεία δεν χρειάζεται», δήλωσε ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων.

Ειδικά, δε, για την αδρεναλίνη και αν χορηγήθηκε ή όχι, δεν μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε κάποιον που πεθαίνει φυσιολογικά και σε κάποιον που έπαθε ανακοπή και του χορηγήθηκε αδρεναλίνη κατά την διάρκεια ΚΑΡΠΑ, καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Όπως σημειώνεται, ποτέ δεν μετριέται η αδρεναλίνη όπως και ποτέ από αποτελέσματα τοξικολογικών σε μεταθανάτια περιστατικά, δεν υπολογίζεται η δόση. Γενικά στα μεταθανάτια δείγματα αίματος δεν υπάρχει μια συγκέντρωση για τα φάρμακα που χαρακτηρίζοται θανατηφόρα.

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