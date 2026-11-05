ΝΔ: «Όχι» στην προανακριτική για τον Τσίπρα που ζητά ο Βελόπουλος – Το μήνυμα Μαρινάκη και η απάντηση Γεωργιάδη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεν θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην πρωτοβουλία του Κυριάκου Βελόπουλου για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε τη συμμετοχή της ΝΔ στη συγκεκριμένη διαδικασία, κάνοντας λόγο για «ποινικοποίηση ενός πολύ σημαντικού πολιτικού θέματος». Η τοποθέτηση διαχωρίζει την πολιτική αντιπαράθεση για τις νομοθετικές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από την αναζήτηση ποινικών ευθυνών του πρώην πρωθυπουργού.

Η δικογραφία και οι καταγγελίες Γεωργιάδη

Η παρέμβαση Μαρινάκη έρχεται μετά τη διαβίβαση στη Βουλή, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, της δικογραφίας που σχηματίστηκε έπειτα από μηνυτήρια αναφορά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε προσφύγει στον Άρειο Πάγο τον περασμένο Ιούλιο, με αφορμή δημόσιους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους συνέδεσε με τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες στο τέλος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες, ενώ η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή δεν συνιστά απόδειξη της βασιμότητάς τους.

Το πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται στη διαφορά ανάμεσα στις καταγγελίες ενός κορυφαίου υπουργού και στη στάση που επιλέγει επισήμως η κυβέρνηση απέναντι στην κοινοβουλευτική τους συνέχεια. Ο Βελόπουλος επιχειρεί να μετατρέψει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη σε αντικείμενο προανακριτικής διερεύνησης. Ο Μαρινάκης, αντίθετα, προσδιορίζει το ζήτημα ως πολιτικό και απορρίπτει την ποινικοποίησή του. Η ΝΔ επιλέγει έτσι να μην υποστηρίξει την πρωτοβουλία που στηρίχθηκε στις καταγγελίες του ίδιου του υπουργού της, αφήνοντας την Ελληνική Λύση να αναζητήσει αλλού τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές υπογραφές.

Βέβαια κι ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την κίνηση του κ. Βελόπουλου «πυροτέχνημα».

Η Ελληνική Λύση αναζητά υπογραφές

Μετά την άφιξη της δικογραφίας στο Κοινοβούλιο, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, ζήτησαν τη στήριξη άλλων κομμάτων για την κατάθεση πρότασης σύστασης προανακριτικής. Η Ελληνική Λύση διαθέτει 11 βουλευτές, ενώ για την κατάθεση της σχετικής πρότασης απαιτούνται τουλάχιστον 30 υπογραφές. Συνεπώς, δεν μπορεί να κινήσει αυτοτελώς τη διαδικασία και αναζητά συνυπογράφοντες. Από το βήμα της Ολομέλειας, ο Χήτας απηύθυνε σχετικό κάλεσμα προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου το αίτημα να φτάσει προς συζήτηση στη Βουλή.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο Κυριάκος Βελόπουλος επέμεινε στην πρότασή του: «Αν δεν θέλουν να διαφυλάξουν ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο κ. Τσίπρας το πολιτικό σύστημα από εκφράσεις «τα πήρε σε βαλίτσες», «χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα» η Ελληνική Λύση θα βάλει σε μια τάξη τα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Η επιχείρηση της μηνυτήριας αναφοράς είναι επιτέλους πολιτικά να ξεκαθαριστεί η πολιτική από αυτούς που τα παίρνουν. Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι τα πήρε ο κ. Τσίπρας; Το είπε. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι άλλαξε τον ποινικό κώδικα και άφησε αιχμές ότι τα πήρε; Το είπε. Έρχεται η Ελληνική Λύση και τους λέει κάντε μια προανακριτική για να δούμε στη Βουλή εάν τα πήρε και από που τα πήρε».

Κατά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «είναι ηθικής τάξεως πολιτικό το ζήτημα. Δεν μπορεί για έναν πρώην πρωθυπουργό να βγαίνει ένας αντιπρόεδρος κόμματος και μάλιστα της κυβέρνησης και να λέει ότι τα πήρε. Ο κ. Γεωργιάδης τα λέει ας τ’ αποδείξει. Δεν μπορείς να λες για έναν συνάδελφό σου ότι τα πήρε χωρίς αποδείξεις. Όσοι δεν συμφωνήσουν να γίνει προανακριτική ή καλύπτουν τον Άδωνι που ψεύδεται και βωμολοχεί και λασπολογεί εις βάρος του κ. Τσίπρα, ή αν κάνουν την προανακριτική θα αδειάσουν τον Γεωργιάδη». Και κατέληξε: «Να έρθει το θέμα στην Βουλή, να αρθεί η ασυλία του κ. Γεωργιάδη και να αποδείξει αυτό που λέει ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Δεν μπορεί να βγαίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και να λέει ότι θέλει εναντίον των άλλων. Έχει μια ιδιότυπη ασυλία, προσβάλει όλο τον κόσμο, βρίζει όλο τον κόσμο, τα πήραν όλοι εκτός από αυτόν που είναι καθαρός και αμέμπτου ηθικής. Αφού λοιπόν λέει ότι τα πήρε να έρθει στη Βουλή και να μας το αποδείξει». Αναρωτήθηκε μάλιστα: «Γιατί δεν κάνει μια μήνυση ο κ.Τσίπρας στον κ. Γεωργιάδη να τελειώνει η ιστορία; Να του κάνει μήνυση γιατί λαλεί πολύ και λέει ό,τι θέλει».

Διαβάστε επίσης

Η σύγκρουση Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη και η ευκαιρία που έδωσε στον υπουργό Οικονομικών να απευθυνθεί στον νεοδημοκράτη ψηφοφόρο

«Συγγνώμη» από τη Ντόρα για το «κλείσ’ το ρε πουλάκι μου» με επίθεση σε… Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Το τρίπτυχο της στρατηγικής Τσίπρα στην πορεία προς το συνέδριο