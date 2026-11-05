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05.11.2026 10:26

«Συγγνώμη» από τη Ντόρα για το «κλείσ’ το ρε πουλάκι μου» με επίθεση σε… Τσίπρα και ΕΛΑΣ

05.11.2026 10:26
DORA_BAKOGIANNI

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Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχτηκε ότι έχασε την ψυχραιμία της και απολογήθηκε για το «κλείσ’ το ρε πουλάκι μου» που είπε σε γιατρό στο Νοσοκομείο Χανίων, ατάκα που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε «συγγνώμη», επιτιθέμενη ωστόσο παράλληλα στην ΕΛΑΣ με αφορμή τη χθεσινή σκληρή ανακοίνωση του κόμματος που προέτρεπε τον πρωθυπουργό και κυβερνητικά στελέχη να το βουλώσουν.

«Έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη»

«Εγώ επειδή έχασα την ψυχραιμία μου πριν από 15 μέρες στα Χανιά, πράγματι έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη, καθόμουν 3,5 ώρες άκουγα και όταν προσπάθησα να παρουσιάσω ένα τεράστιο πρότζεκτ για το νοσοκομείο των Χανίων, έχασα την ψυχραιμία μου και έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη», είπε αρχικά.

«Το να βγαίνει όμως ανακοίνωση ενός κόμματος με αυτό το λεξιλόγιο δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα έχουν λίγο παίξει και έχουμε δύο κόμματα που συναγωνίζονται σε τοξικότητα στον ίδιο χώρο, θα έχουμε έναν ανταγωνισμό ύβρεων ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Στοχεύουν και οι δύο προς τα αριστερά. Η συμπεριφορά του Ανδρουλάκη στη Βουλή με έχει προσωπικά στενοχωρέσει στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μπορούσε να γίνει κριτική με έναν πιο σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο, αλλά ανεβάζουν και εκεί τους τόνους», υπογράμμισε η πρώην υπουργός.

Παράλληλα η πρώην υπουργός σχολίασε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν του βγήκε το καινούργιο προφίλ του πιο συνειδητού και ήρεμού, δεν μπορούσε να το υπηρετήσει και από εκεί και πέρα άλλαξε και έγινε πάλι εαυτός του, διότι ήταν αμήχανος με το καινούργιο προφίλ».

«Όταν σε αποκαλούν αρχιερέα της διαφθοράς, αμύνεσαι»

Για την αύξηση της έντασης στο πολιτικό σκηνικό η «γαλάζια» βουλευτής σημείωσε:

«Όταν σε αποκαλούν αρχιερέα της διαφθοράς αμύνεσαι. Ο κ. Μητσοτάκης είναι οκτώ χρόνια πρωθυπουργός, παίρνει 20 αποφάσεις την ημέρα. Αν κάποιος έχει βρει κάτι μεμπτό πάει στον εισαγγελέα και το καταγγέλλει. Αν οκτώ χρόνια δεν τους έχεις βρει τίποτα δεν μπορεί να παίζεις αυτό το χαρτί» υπογράμμισε ο κα. Μπακογιάννη.

Παράλληλα, κατηγόρησε τα δύο κόμματα ότι δεν έχουν «φρένο» ούτε στις τοποθετήσεις τους για την εξωτερική πολιτική κάτι που όπως είπε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.

Όπως εκτίμησε οι συγκεκριμένες επιθέσεις δεν βλάπτουν τη ΝΔ, καθώς υποστήριξε ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν «το ισχυρό χαρτί της ΝΔ». Ωστόσο επεσήμανε ότι επηρεάζουν το επίπεδο της πολιτικής και του μηνύματος που περνάει προς τα έξω.

«Η περίφημη ακρίβεια Μητσοτάκη, ο κόσμος ξέρει ότι είναι ακρίβεια Τραμπ»

«Αυτό που έγινε στις ΗΠΑ αφορά όλο τον κόσμο. Υπήρχε παγκόσμιο ενδιαφέρον γιατί το ερώτημα ήταν αν οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να ελέγξουν το Κογκρέσο και τη Γερουσία και από εκεί και πέρα να έχουν κατά κάποιο τρόπο ένα φρένο στον Τραμπ. Τα αποτελέσματα έδειξαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο κόσμος πήγε και καταψήφισε Τραμπ διότι αρνήθηκε εαυτόν και τους είπε άλλα ότι δεν θα κάνει πόλεμο, ότι θα ρίξει τις τιμές κλπ. Στην Ευρώπη μπορεί να βρίζουν οι λαοί τις κυβερνήσεις τους για την ακρίβεια αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η περίφημη ακρίβεια Μητσοτάκη, ο κόσμος ξέρει ότι δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, είναι ακρίβεια Τραμπ. Οι Αμερικανοί που έχουν τον Τραμπ και μπορούσαν να κάνουν κάτι, το έκαναν, τον καταψήφισαν», σχολίασε για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ η Ντόρα Μπακογγιάννη.

«Οι Αμερικανοί ξέρουν ότι το πετρέλαιο ανέβηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν που έκανε ο Τραμπ και γι’ αυτό τον “μαύρισαν’. Εδώ, αν ψηφίσουν τον Ανδρουλάκη ή τον Τσίπρα, δεν πιστεύει κανείς ότι ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα λύσει το πρόβλημα του Ιράν. Ο κόσμος δεν είναι κορόιδο, ξέρει πολύ καλά ποιος και πού μπορεί να κάνει κάτι», συνέχισε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε ακόμη ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δίνει επιδοτήσεις για τη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης η κυρία Μπακογιάννη σημείωσε ότι «το καλώδιο είναι ένα θέμα στο οποίο με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει ζήτημα. Άλλο είναι το θέμα μας με την Τουρκία. Το θέμα μας με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα μας και η ΑΟΖ. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε, αυτό πρέπει να λύσουμε».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρότερα στελέχη από την ΕΛΑΣ»

Στο ερώτημα πιο κόμμα θεωρεί ότι θα καταγράψει υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές μεταξύ ΕΛ.Α.Σ και ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μπακογιάννη επεσήμανε: «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ περισσότερα και σοβαρότερα στελέχη από τον Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δύο τάσεις. Το παλιό λαϊκίστικο ΠΑΣΟΚ και το σοβαρό ΠΑΣΟΚ στην εξωτερική πολιτική. 

Το σοβαρό ΠΑΣΟΚ της εξωτερικής πολιτικής, που το υπηρέτησε ο Πάγκαλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα μέσα στο κόμμα. Και ο κίνδυνος είναι να μπουν σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού στην εξωτερική πολιτική, το οποίο για ένα σοβαρό κόμμα είναι θανάσιμο λάθος».

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