Η σύγκρουση Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη και η ευκαιρία που έδωσε στον υπουργό Οικονομικών να απευθυνθεί στον νεοδημοκράτη ψηφοφόρο

Takeaways by to pontiki AI Η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποτέλεσε ευκαιρία για τον υπουργό να ενισχύσει τους δεσμούς του με το εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός απάντησε στις επικρίσεις για το πασοκικό του παρελθόν, προβάλλοντας τη διαδρομή του στη σημερινή παράταξη ως μια σταθερή και μεταρρυθμιστική επιλογή με ιδεολογικό περιεχόμενο.

Μέσα από τη σύγκρουση με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο κ.

Πιερρακάκης επιχείρησε να ταυτιστεί με την κυβερνητική πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αναδειχθεί σε υπερασπιστή της πολιτικής υπεροχής της Νέας Δημοκρατίας.

Η κριτική του υπουργού προς την αντιπολίτευση για οικονομικά ζητήματα αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικής εναλλακτικής και στην υπενθύμιση των διαχωριστικών γραμμών για την οικονομική σταθερότητα.

Παρά την επιδίωξη πολιτικής ταύτισης με τη Νέα Δημοκρατία, ο υπουργός καλείται να απαντήσει και στα συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν στη Βουλή σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτών και τον ΦΠΑ.

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εκτός από υπουργός Οικονομικών είναι και πρόεδρος του Eurogroup άρα δεν έχει πολλές ευκαιρίες να αντιπαρατεθεί επί ελληνικού εδάφους με την αντιπολίτευση και δι’ αυτού του τρόπου να απευθυνθεί και στο Νεοδημοκράτη ψηφοφόρο

Η σύγκρουση του λοιπόν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή του έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι ευρύτερο από την υπεράσπιση του νομοσχεδίουγια τους δανειολήπτες, την αναγνώρισή του από το κομματικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας ως στελέχους που μπορεί να υπερασπιστεί την παράταξη απέναντι στους πολιτικούς της αντιπάλους. Η επιλογή του να απαντήσει έντονα και με πολιτικούς όρους μετέφερε μέρος της συζήτησης από τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες στην ταυτότητα, την αξιοπιστία και την προοπτική των δύο κομμάτων.

Αφετηρία αυτής της μετατόπισης ήταν η υπενθύμιση του πασοκικού του παρελθόντος από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Με τη φράση «μπορεί να μην το θυμάστε γιατί ήσασταν τότε στο ΠΑΣΟΚ», ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να αναδείξει την αντίφαση ενός πρώην στελέχους του κόμματός του που σήμερα υπερασπίζεται τη ΝΔ. Ο κ.Πιερρακάκης απάντησε δηλώνοντας υπερήφανος για την υπερδεκαετή παρουσία του σε μια παράταξη «ευρωπαϊκή, και μεταρρυθμιστική, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και όχι στο παρελθόν».

Η απάντηση είχε σαφές εσωκομματικό ενδιαφέρον. Ένα στέλεχος που προέρχεται από διαφορετικό πολιτικό χώρο χρειάζεται να οικοδομήσει δεσμούς εμπιστοσύνης με τους ψηφοφόρους της παράταξης στην οποία εντάχθηκε. Η κυβερνητική αποτελεσματικότητα μπορεί να δημιουργήσει αναγνώριση, αλλά η κομματική αποδοχή απαιτεί και πολιτική ταύτιση. Ο υπουργός αξιοποίησε έτσι την επίθεση για να παρουσιάσει τη διαδρομή του στη ΝΔ ως σταθερή επιλογή, με διάρκεια και ιδεολογικό περιεχόμενο, και να διεκδικήσει ισότιμη θέση στην εκπροσώπησή της.

Το καθοριστικό στοιχείο ήταν ότι συνέδεσε την προσωπική του υπεράσπιση με εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αντιπαραβολή ανάμεσα στον κ. Ανδρουλάκη, που κατά τον ίδιο διεκδικεί τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, και στον πρωθυπουργό, που διεκδικεί την τρίτη τετραετία, υπηρετούσε ακριβώς αυτή τη σύνδεση. Η προτροπή προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κοιτάξει στον «κοντινότερο καθρέφτη» προσέδωσε στην απάντηση την οξύτητα μιας κομματικής αναμέτρησης και επέτρεψε στον υπουργό να εμφανιστεί ως υπερασπιστής της εκλογικής υπεροχής της ΝΔ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Πιερρακάκης διεκδικεί πολιτικό χώρο στο εσωτερικό του κόμματος μέσα από την υποστήριξη της σημερινής ηγεσίας. Η στάση αυτή μπορεί να υπηρετήσει και μια μακροπρόθεσμη φιλοδοξία. Για όποιον επιδιώκει αυξημένο ρόλο στη ΝΔ, η δυνατότητα να συσπειρώνει τους ψηφοφόρους της και να αντιπαρατίθεται πειστικά με την αντιπολίτευση αποτελεί ουσιαστικό πολιτικό προσόν. Στη συγκεκριμένη συζήτηση ο υπουργός επιχείρησε να το προσθέσει στην εικόνα του.

Η αναφορά «μην γίνεστε Λαφαζάνης» εντάσσεται στην ίδια πολιτική λογική. Προτρέποντας τον κ. Ανδρουλάκη να μη μετακινηθεί αριστερότερα του Τσίπρα προκειμένου να τον κερδίσει δημοσκοπικά ο κ. Πιερρακάκης επιχείρησε να αποδυναμώσει την αξίωση του ΠΑΣΟΚ να εκπροσωπεί μια αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική. Παράλληλα, με τη φράση ότι ορισμένες προτάσεις «τινάζουν την μπάνκα στον αέρα», επανέφερε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην οικονομική σταθερότητα και στις υποσχέσεις που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ανεφάρμοστες. Πρόκειται για μια επιχειρηματολογία που επιδιώκει να κινητοποιήσει τις πολιτικές μνήμες του νεοδημοκρατικού ακροατηρίου από την περίοδο της κρίσης.

Η επιλογή του αντιπάλου έχει επίσης σημασία. Η σύγκρουση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δίνει στον υπουργό τη δυνατότητα να τοποθετείται για τη συνολική πολιτική κατεύθυνση της χώρας. Την ίδια στιγμή, η επίθεση που δέχεται για την προέλευσή του μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της ενσωμάτωσής του στη ΝΔ. Οσο το ΠΑΣΟΚ τον εγκαλεί για την πολιτική του μετακίνηση, τόσο εκείνος βρίσκει αφορμή να επιβεβαιώνει δημόσια την επιλογή του και να υπερασπίζεται την παράταξη που σήμερα εκπροσωπεί.

Το πολιτικό ζητούμενο για τον ίδιο είναι να συνδεθεί το όνομά του με τις μάχες της παράταξης. Να τον αναγνωρίζει ο ψηφοφόρος ως τον δικό του εκπρόσωπο όταν αμφισβητούνται οι επιλογές της ΝΔ, πέρα από την αξιολόγηση του έργου του στο υπουργείο Οικονομικών αλλά και νωρίτερα στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπάρχει, βεβαίως, και το όριο αυτής της τακτικής. Ο κ.Ανδρουλάκης έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τα funds, τη δικαστική προστασία και τον ΦΠΑ, τα οποία απαιτούν ουσιαστικές απαντήσεις. Η πολιτική οξύτητα δεν απαλλάσσει τον υπουργό από αυτή την υποχρέωση. Του προσφέρει, όμως, ένα πρόσθετο πεδίο παρουσίας, να απευθύνεται στους νεοδημοκράτες ως πολιτικός που συμμερίζεται τις αναφορές τους, υπερασπίζεται την κυβέρνησή τους και αναλαμβάνει τη σύγκρουση με τους αντιπάλους τους.

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