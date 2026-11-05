Ο «διμέτωπος» του ΣΥΡΙΖΑ και οι προσδοκίες για τον αριθμό «15»

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Σηκώνει τους τόνους απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ. ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις διαρροές προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που πάντως φαίνεται να έχει πλήξει σε καθοριστικό βαθμό τη βάση του πρώην κόμματός του και να έχει απορροφήσει σημαντικό κομμάτι μελών και οργανώσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο πλέον οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν εκτός Βουλής ως επί το πλείστον, δίνει τη μάχη του εντός κι εκτός Βουλής αμφισβητώντας το δημοσκοπικό κλίμα και με απώτερο στόχο να σταθεροποιηθεί τουλάχιστον πάνω του 1,5% που θα του εξασφαλίσει τουλάχιστον κρατική χρηματοδότηση. Πάντως η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς διαβεβαιώνουν με κάθε ευκαιρία ότι το κόμμα θα μπει στη Βουλή.

Παράλληλα η Κουμουνδούρου μπορεί να επιτίθεται νυχθημερόν στους ανεξάρτητους βουλευτές και στην ΕΛ.Α.Σ. για όλο αυτό το «αλισβερίσι», ωστόσο κερδίζει κάτι απ’ αυτό. Μετά τις πρόσφατες παραιτήσεις Μαμουλάκη και Καλαματιανού κέρδισε δύο βουλευτές (Βαρδάκη και Αναστασοπούλου) φτάνοντας τους 12 βουλευτές, ενώ ευελπιστεί ότι με τις επόμενες παραιτήσεις που κυοφορούνται η κοινοβουλευτική του ομάδα μπορεί να φτάσει τους 15 βουλευτές, κάτι που θα του εξασφαλίσει όπλα όπως η πρόκληση ονομαστικής ψηφοφορίας.

Σε σχέση με την ΕΛ.Α.Σ., οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα μεγάλωσαν το χάσμα ανάμεσα στα δύο κόμματα – ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να του καταλογίζει σχέδιο διάλυσης – και επέτρεψε να φουντώσουν τα πάθη ακόμη περισσότερο.

Είναι ενδεικτικό ότι και η πιο μετριοπαθής Ρένα Δούρου σκληραίνει τη στάση της, όπως φάνηκε και σε συνέντευξή της χθες προς το ieidiseis.gr, όπου προέβη σε κάποιες ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές για τον Αλέξη Τσίπρα, σε «αντίποινα» για τα όσα είπε και ο πρώην πρωθυπουργός την Παρασκευή σε συνάντηση μελών και φίλων στην Ηλιούπολη. Υπενθυμίζεται πως ως φωτογραφική αναφορά σε βάρος του εξέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξής δήλωση του Αλέξη Τσίπρα: «αυτό που διακυβεύεται για τη χώρα είναι κάτι πολύ περισσότερο από το αν θα διατηρήσουμε κάποιες σκουριασμένες κομματικές ταμπέλες σε κομματικά γραφεία που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ή αν θα διατηρήσουμε κάποιες θέσεις σε έδρανα της αντιπολίτευσης στη Βουλή».

Η Δούρου λοιπόν μεταξύ άλλων κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «φτύνει» το παρελθόν του και τις πολιτικές που εφάρμοσε βρίσκοντας τότε τον δημοσιονομικό χώρο για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό («παλαιότερα ο πρώην πρωθυπουργός, ακόμα και μέσα στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, είχε κατορθώσει τμηματικά να δώσει τη 13η σύνταξη. (…)«εγώ δεν φτύνω τα νιάτα μου, (…) θέλω να υποστηρίξω εκείνες τις πολιτικές (…)».

Ακόμα, έκανε λόγο για «διμέτωπο» από τη μία απέναντι στην κυβέρνηση και τις καταστροφικές πολιτικές της και από την άλλη «έναντι της αναξιοπιστίας, της αναξιοπρέπειας που οδηγεί στην αποχή, στην αδιαφορία και στην ακροδεξιά». Σε πρώτο πλάνο έδειξε μερίδα ανεξάρτητων βουλευτών, στην ουσία πάντως, πίσω από τους ανεξάρτητους αλλά και τα όσα είπε για την αποχή έδειξε και τον Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε στη συνέχεια του καταλόγισε ανοιχτά απαξίωση της δημοκρατίας και των θεσμών, ενώ επίσης ανέφερε ότι εκπέμπει «πανικό»:

«Το να βάζει στόχο ότι τον Σεπτέμβριο θα έχει το 2 μπροστά, δηλαδή 20%, χωρίς ουσιαστικά γείωση με την κοινωνία, χωρίς εντός του ελληνικού κοινοβουλίου να εκπροσωπείς ανθρώπους, αντιθέτως με όλο αυτό το αλισβερίσι των ανεξάρτητων που αναμένουν πότε θα τους περάσει το face control της Αμαλίας. Απαξιώνεις και τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Νομίζω ότι δείχνει έναν πανικό και θέλει να αποκαταστήσει και την έλλειψη σαφούς πολιτικής εκπροσώπησης και στόχευσης».

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