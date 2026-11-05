Πρόστιμα-μαμούθ και πλαφόν 3%: Ασπίδα προστασίας ή επικοινωνιακή «ανακωχή» με τους servicers;

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Την ώρα που το ιδιωτικό χρέος παραμένει μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να εμφανιστεί αυστηρό απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Με φόντο τις αμέτρητες καταγγελίες πολιτών για αυθαιρεσίες και αδιαφάνεια, η κυβέρνηση φέρνει ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν πλαφόν 3% στο επιτόκιο του εξωδικαστικού για τους ευάλωτους και πρόστιμα-μαμούθ έως 5 εκατομμύρια ευρώ για όσους παραβιάζουν τους κανόνες.

Το ερώτημα, όμως, που καίει τους δανειολήπτες δεν είναι πόσο εντυπωσιακά ακούγονται τα νούμερα στα χαρτιά, αλλά αν αλλάζει απολύτως τίποτα στην καθημερινή τους αγωνία. Και η απάντηση προκαλεί μόνο σκεπτικισμό.

Το «τυράκι» του 3% και η σκληρή πραγματικότητα

Η θέσπιση σταθερού επιτοκίου 3% στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τους ευάλωτους παρουσιάζεται ως σωσίβιο. Στην πράξη, ωστόσο, αφορά μια ελάχιστη, αυστηρά φιλτραρισμένη ομάδα πολιτών, αφήνοντας την τεράστια πλειοψηφία των μεσαίων νοικοκυριών πλήρως ακάλυπτη απέναντι στις ορέξεις των funds. Το υπόλοιπο «οπλοστάσιο» των servicers παραμένει ανέπαφο, με τους οφειλέτες να συνεχίζουν να κινούνται σε έναν λαβύρινθο αδιαφανών υπολογισμών.

Πρόστιμα 5 εκατομμυρίων ή απλό «κόστος λειτουργίας»;

Ακόμη πιο προκλητική είναι η συζήτηση γύρω από τα πρόστιμα των 5 εκατομμυρίων ευρώ για καθυστερήσεις και παραβάσεις στην ενημέρωση των οφειλετών ή τη διαγραφή από τον Τειρεσία. Όταν όμως η εποπτεία χωλαίνει και οι μηχανισμοί ελέγχου κινούνται με ρυθμούς χελώνας, τα εξοντωτικά πρόστιμα κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά ή, χειρότερα, να αντιμετωπιστούν από τα πολυεθνικά funds ως ένα απλό, υπολογισμένο «κόστος λειτουργίας» μπροστά στα τεράστια υπερκέρδη τους.

Ειδικότερα, τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 10.000 έως και 5.000.000 ευρώ (μαζί με την πιθανότητα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας) δεν επιβάλλονται αόριστα, αλλά εστιάζουν σε συγκεκριμένες καταχρηστικές πρακτικές που κατήγγειλαν χιλιάδες δανειολήπτες:

Αδικαιολόγητη απόρριψη ρυθμίσεων: Επιβάλλονται κυρώσεις όταν ο servicer απορρίπτει την αντιπρόταση του εξωδικαστικού μηχανισμού χωρίς ειδική, αιτιολογημένη τεχνική έκθεση.

Αδιαφάνεια στις οφειλές και τα επιτόκια: Τιμωρείται η μη παροχή αναλυτικής κατάστασης οφειλής και η απόκρυψη του τρόπου υπολογισμού των τόκων και των προμηθειών.

Καθυστερήσεις στην ενημέρωση του Τειρεσία: Πρόστιμα προβλέπονται για τις περιπτώσεις που, ενώ ο δανειολήπτης έχει ρυθμίσει ή εξοφλήσει το χρέος του, ο servicer αμελεί να ενημερώσει τα αρχεία πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Συστηματική άρνηση επικοινωνίας: Ποινές θεσπίζονται για την παράκαμψη των ψηφιακών πλατφορμών και τη μη λειτουργία προσβάσιμου τμήματος εξυπηρέτησης καταναλωτών.

Ωστόσο, παρά την αυστηροποίηση, νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι χωρίς αυτόματους μηχανισμούς επιβολής από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα πρόστιμα κινδυνεύουν να καθυστερούν στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας, εγγραφόμενα από τα funds ως ένα απλό «κόστος λειτουργίας».

Η οικονομική παγίδα: Τι σημαίνει το ιδιωτικό χρέος στο 96,6% του ΑΕΠ

Η παραδοχή ότι το ιδιωτικό χρέος αγγίζει το 96,6% του ΑΕΠ δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε μια στατιστική έκθεση. Αποτυπώνει μια παράλληλη «μαύρη τρύπα» 220 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει μεταφερθεί από τις τράπεζες στα χαρτοφυλάκια των funds.

Οικονομικά, αυτό σημαίνει ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι και επιχειρήσεις βρίσκονται σε καθεστώς «οικονομικού θανάτου»: χωρίς δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού, χωρίς πρόσβαση σε ρευστότητα και με διαρκή τον φόβο των κατασχέσεων. Η στενότητα αυτή συμπιέζει την εσωτερική κατανάλωση και την ανάπτυξη, καθώς τα χρήματα των νοικοκυριών, αντί να διοχετεύονται στην πραγματική αγορά, κατευθύνονται στην αποπληρωμή υπεραξιών για εισπρακτικά σχήματα του εξωτερικού.

Η ουσία πίσω από τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από στατιστικά τρικ και τιμωρητικές κορώνες επί χάρτου. Χρειάζονται ριζική προστασία της πρώτης κατοικίας και πραγματικό έλεγχο στις πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης. Μέχρι τότε, τέτοιου είδους ρυθμίσεις μοιάζουν περισσότερο με μια βολική «ανακωχή» στα χαρτιά παρά με μια λύση που θα σώσει τα σπίτια από τα κοράκια.

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