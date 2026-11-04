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04.11.2026 07:15

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

04.11.2026 07:15
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Εύκολες και πεντανόστιμες, οι λεπτές αυτές τηγανίτες εμπλουτίζονται με τριμμένα μήλα στη ζύμη τους, γεμίζονται με μαρμελάδα και τυλίγονται σε λαχταριστά ρολάκια. Είναι ιδανικές για πρωινό ή απογευματινό σνακ για όλη την οικογένεια, ενώ μπορούν να αποτελέσουν και ένα εντυπωσιακό επιδόρπιο, σερβιρισμένες με μια μπάλα παγωτό.

Υλικά για τη Συνταγή

4 μήλα τριμμένα στη μεσαία μεριά του τρίφτη (700 γραμμάρια περίπου), μαζί με τη φλούδα τους

Για τη ζύμη

4 αυγά, ελαφρά χτυπημένα

300 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

1 τσιμπιά αλάτι

300 ml γάλα, πλήρες

50 γραμμάρια βούτυρο, λιωμένο

1 βανιλίνη ή λίγο εκχύλισμα βανίλιας

75 ml σπορέλαιο, για το τηγάνισμα

Μαρμελάδα μήλο, ροδάκινο ή βερίκοκο, για τη γέμιση

Ζάχαρη άχνη, για το πασπάλισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1.Αρχικά, ετοιμάστε τη ζύμη για τις κρέπες. Βάλτε σε ένα μπολ τα αυγά, το αλεύρι, το αλάτι, το γάλα, το λιωμένο βούτυρο και τη βανίλια και ανακατέψτε με ένα σύρμα, μέχρι να έχετε ένα λείο χυλό, χωρίς σβώλους. Βάλτε τη ζύμη στο ψυγείο για 15 λεπτά.

2. Στο μεταξύ, τρίψτε στη μεσαία μεριά του τρίφτη τα μήλα –με τη φλούδα τους,  αν επιθυμείτε, μέχρι να έχετε 700 γραμμάρια. Βγάλτε τη ζύμη από το ψυγείο και προσθέστε τα τριμμένα μήλα. Ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

3.Ζεστάνετε μια κουταλιά της σούπας σπορέλαιο σε ένα ρηχό αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, βάλτε μια κουτάλα από το χυλό, απλώστε ομοιόμορφα με μια σπάτουλα και ψήστε την κρέπα μέχρι να ροδίσει καλά και από τις δύο πλευρές. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο και για το υπόλοιπο μίγμα. Βάλτε τις κρέπες σε ένα πιάτο και σκεπάστε τις με το καπάκι του τηγανιού, ώστε να διατηρηθούν ζεστές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

4.Όταν είναι έτοιμες, αλείψτε τις με μαρμελάδα της αρεσκείας σας, τυλίξτε τις σε ρολάκια και πασπαλίστε τις με ζάχαρη άχνη.

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