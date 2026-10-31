Σαλάτα με τόνο και φασόλια κονσέρβα

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Η σαλάτα με τόνο και φασόλια είναι ένα κλασικό, γρήγορο και θρεπτικό μεσογειακό πιάτο που ετοιμάζεται σε μόλις 10 λεπτά.

Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και αποτελεί το ιδανικό ελαφρύ γεύμα ή δείπνο,ειδικά για μια πολυάσχολη μέρα που δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε.

Υλικά για Συνταγή

1 κονσέρβα (400 γραμμάρια) φασόλια, ξεπλυμένα και στραγγισμένα ή έτοιμα βρασμένα σπιτικά

1-2 μικρές κονσέρβες τόνο (σε ελαιόλαδο ή σε νερό, καλά στραγγισμένες)

½ φλιτζάνι κόκκινο ξερό κρεμμύδι, λεπτοκομμένο

2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1-2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού (ή κόκκινο κρασόξυδο)

Φρέσκο μαϊντανό ή βασιλικό, ψιλοκομμένο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Προαιρετικά

Μερικά τοματίνια κομμένα στη μέση, φέτες από αγγούρι, μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα και μερικές ελιές

Εκτέλεση

1. Αρχικά στραγγίξτε τον τόνο και σπάστε τον ελαφρώς σε κομμάτια με ένα πιρούνι μέσα σε ένα μεγάλο μπολ.

2. Προσθέστε τα στραγγισμένα φασόλια και το λεπτοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι.

3. Ετοιμάστε το ντρέσινγκ χτυπώντας σε ένα μικρό μπολ το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι (και τη μουστάρδα, αν χρησιμοποιήσετε).

4. Περιχύστε τη σαλάτα με το ντρέσινγκ και προσθέστε και τα φρέσκα μυρωδικά (μαϊντανό/βασιλικό).

5. Ανακατέψτε απαλά να ενωθούν τα υλικά και αφήστε τη σαλάτα να σταθεί για 5–10 λεπτά πριν τη σερβίρετε.

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