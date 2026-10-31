search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 09:21
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

31.10.2026 07:00

Σαλάτα με τόνο και φασόλια κονσέρβα

31.10.2026 07:00
BEANS_TUNA-5_HD

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η σαλάτα με τόνο και φασόλια είναι ένα κλασικό, γρήγορο και θρεπτικό μεσογειακό πιάτο που ετοιμάζεται σε μόλις 10 λεπτά.

Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και αποτελεί το ιδανικό ελαφρύ γεύμα ή δείπνο,ειδικά για μια πολυάσχολη μέρα που δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε.

Υλικά για Συνταγή

1 κονσέρβα (400 γραμμάρια) φασόλια, ξεπλυμένα και στραγγισμένα ή έτοιμα βρασμένα σπιτικά

1-2 μικρές κονσέρβες τόνο (σε ελαιόλαδο ή σε νερό, καλά στραγγισμένες)

½  φλιτζάνι κόκκινο ξερό κρεμμύδι, λεπτοκομμένο

2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1-2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού (ή κόκκινο κρασόξυδο)

Φρέσκο μαϊντανό ή βασιλικό, ψιλοκομμένο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Προαιρετικά

Μερικά τοματίνια κομμένα στη μέση, φέτες από αγγούρι, μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα και μερικές ελιές

Εκτέλεση

1. Αρχικά στραγγίξτε τον τόνο και σπάστε τον ελαφρώς σε κομμάτια με ένα πιρούνι μέσα σε ένα μεγάλο μπολ.

2. Προσθέστε τα στραγγισμένα φασόλια και το λεπτοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι.

3. Ετοιμάστε το ντρέσινγκ χτυπώντας σε ένα μικρό μπολ το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι (και τη μουστάρδα, αν χρησιμοποιήσετε).

4. Περιχύστε τη σαλάτα με το ντρέσινγκ και προσθέστε και τα φρέσκα μυρωδικά (μαϊντανό/βασιλικό).

5. Ανακατέψτε απαλά να ενωθούν τα υλικά και αφήστε τη σαλάτα να σταθεί για 5–10 λεπτά πριν τη σερβίρετε.

Διαβάστε επίσης:

Τσιπς μήλου στη φριτέζα αέρα

Ζυμαρικά με αυγά καγιανά σε πλούσια σάλτσα ντομάτας

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
money laundry
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Pizza Fan, Χωριάτικο: Πώς στήνονται οι απάτες και η παραοικονομία – Στα 15 δισ. το συνολικό αδήλωτο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας

xoriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: 69χρονη με αναπηρία παραχωρούσε το ΑΦΜ της για 800 ευρώ το μήνα

online_shopping
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές αγορές: Διπλό «χαράτσι» στα φθηνά δέματα από τρίτες χώρες – Πόσο ακριβότερες γίνονται οι παραγγελίες

seismos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Χαλκιδική τις πρώτες πρωινές ώρες

israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου γαντζώνεται στην πρωθυπουργία, παρά την ήττα – Το παζάρι για την επόμενη κυβέρνηση και ο ρόλος των αραβικών κομμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
HACKERS
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έγινε η «κλοπή του αιώνα» στα crypto και ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό του ιστορικού hack των 6,3 δισ. δολαρίων

matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

therip_netflix
MEDIA

Netflix: Στα δικαστήρια η ταινία «The Rip» των Μπεν Άφλεκ - Ματ Ντέιμον

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 09:19
money laundry
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Pizza Fan, Χωριάτικο: Πώς στήνονται οι απάτες και η παραοικονομία – Στα 15 δισ. το συνολικό αδήλωτο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας

xoriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: 69χρονη με αναπηρία παραχωρούσε το ΑΦΜ της για 800 ευρώ το μήνα

online_shopping
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές αγορές: Διπλό «χαράτσι» στα φθηνά δέματα από τρίτες χώρες – Πόσο ακριβότερες γίνονται οι παραγγελίες

1 / 3