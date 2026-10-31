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31.10.2026 07:48

Γαλλία: Διαδηλώσεων συνέχεια σε όλη τη χώρα – Εκτιμήσεις για νέες ταραχές και απαγορεύσεις από την αστυνομία

31.10.2026 07:48
gallia22

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Μεγάλες διαδηλώσεις αναμένονται και πάλι σήμερα στη Γαλλία και οι αρχές επιβάλλουν απαγορεύσεις της κυκλοφορίας και περιορισμούς στις συγκεντρώσεις μετά τις ταραχές και τις καταστροφές που σημειώθηκαν σε πόλεις νωρίτερα αυτό το μήνα.

Εξαιτίας φόβων για νέες ταραχές, το Παρίσι απαγόρευσε τις διαδηλώσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας, επιτρέποντάς τις μόνο έξω απ’ αυτή. Τοπικές νυκτερινές απαγορεύσεις της κυκλοφορίας θα επιβληθούν εκ νέου σε κεντρικές τοποθεσίες.

Εντούτοις το Διοικητικό Δικαστήριο του Παρισιού αποφάνθηκε ότι μια πορεία ανάμεσα στην Πλατεία της Βαστίλης και την Πλας ντε λα Νασιόν (Πλατεία του Έθνους) στο κέντρο της πόλης μπορεί να πραγματοποιηθεί, έγινε γνωστό από γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης.

Ο Νουνιέζ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει εκτεταμένη αστυνομική παρουσία στους δρόμους, επικαλούμενος κινδύνους για τη δημόσια τάξη και τον κίνδυνο να προκληθούν ζημιές σε καταστήματα.

Οι αρχές αναμένουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσουν και πάλι στις διαδηλώσεις. Το περασμένο σαββατοκύριακο, 70.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν διαδηλωτές και πλιατσικολόγους.

Νέοι άνθρωποι στη Γαλλία διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες για καλύτερη στελέχωση και εξοπλισμό των σχολείων και από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν ενωθεί μαζί τους και άλλες ομάδες που διαμαρτύρονται κυρίως για το υψηλό κόστος ζωής.

Έπειτα από μεγάλες ταραχές στο περιθώριο συγκεντρώσεων στις 17 Οκτωβρίου, το περασμένο Σάββατο η αστυνομία κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να εμποδίσει νέες βιαιότητες.

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