ΗΠΑ: Προβάδισμα Δημοκρατικών και μαζική πρόωρη ψηφοφορία – Ο κίνδυνος για τον Τραμπ 4 ημέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν καθαρό προβάδισμα των Δημοκρατικών, τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς να έχουν ήδη ψηφίσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται στην τελική ευθεία για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Το διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ την ανανέωση της σύνθεσης του Κογκρέσου, καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα θα καθορίσει εάν ο Τραμπ θα συνεχίσει να κυβερνά με την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία ή θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια ενισχυμένη αντιπολίτευση, ικανή να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες και να ασκήσει αυστηρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι το πολιτικό κλίμα ευνοεί τους Δημοκρατικούς, χωρίς ωστόσο να προεξοφλούν το μέγεθος της πιθανής νίκης τους ή την ανατροπή των συσχετισμών και στα δύο σώματα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και η κατάρρευση της δημοτικότητας Τραμπ

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, που ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου, οι Δημοκρατικοί προηγούνται με 47% έναντι 36% των Ρεπουμπλικανών στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο, καταγράφοντας διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων.

Την ίδια στιγμή, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ περιορίζεται στο 32%, έχοντας ανακάμψει μόλις κατά μία μονάδα από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο της προηγούμενης εβδομάδας.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφει και ο μέσος όρος δημοσκοπήσεων του RealClearPolling, σύμφωνα με τον οποίο οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν 51,4% έναντι 43,2% των Ρεπουμπλικανών, με προβάδισμα 8,2 μονάδων.

Η δυσαρέσκεια για την οικονομία, το κόστος ζωής και πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής δημιουργεί ένα δυσμενές περιβάλλον για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο καλείται να υπερασπιστεί την κοινοβουλευτική του κυριαρχία σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης.

Ωστόσο, η πανεθνική διαφορά δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη κατανομή εδρών, καθώς οι εκλογές κρίνονται σε επιμέρους περιφέρειες και πολιτείες, με διαφορετικούς συσχετισμούς και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Η πρόωρη ψηφοφορία και τα πρώτα μηνύματα από τις πολιτείες

Η εκλογική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες σε πολλές αμερικανικές πολιτείες, μέσω της πρόωρης αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας και της επιστολικής ψήφου, με τη συμμετοχή να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Axios, περισσότεροι από 39 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει, αριθμός που προσεγγίζει το σύνολο των περίπου 46 εκατομμυρίων πρόωρων ψήφων των ενδιάμεσων εκλογών του 2022.

Νεότερη καταγραφή της 30ής Οκτωβρίου από τον ανεξάρτητο ιστότοπο On Point Politics ανεβάζει τον αριθμό σε περίπου 45,9 εκατομμύρια ψήφους, σε 47 πολιτείες που παρέχουν στοιχεία, αν και μέρος της κομματικής ταξινόμησης βασίζεται σε στατιστικές εκτιμήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Τζόρτζια, όπου η πρόωρη ψηφοφορία ολοκληρώθηκε χθες, Παρασκευή, με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, ενώ αυξημένη κινητοποίηση καταγράφεται επίσης στη Βόρεια Καρολίνα και σε άλλες αμφίρροπες πολιτείες. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική παρουσία ανεξάρτητων, μαύρων και ισπανόφωνων ψηφοφόρων, χωρίς όμως να επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για το ποιο κόμμα ωφελείται περισσότερο.

Άλλωστε, η κομματική εγγραφή ενός ψηφοφόρου δεν αποκαλύπτει υποχρεωτικά την επιλογή του στην κάλπη, ενώ η υψηλή πρόωρη συμμετοχή μπορεί απλώς να σημαίνει ότι πολίτες που θα ψήφιζαν την ημέρα των εκλογών επέλεξαν να προσέλθουν νωρίτερα.

Η μάχη της Βουλής και το δυσκολότερο στοίχημα της Γερουσίας

Για τους Δημοκρατικούς, ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος είναι η ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου μια νέα πλειοψηφία θα μπορούσε να περιορίσει αποφασιστικά τη νομοθετική ελευθερία του Λευκού Οίκου και να ενεργοποιήσει κοινοβουλευτικές έρευνες για την κυβερνητική πολιτική.

Η Γερουσία αποτελεί δυσκολότερη υπόθεση, καθώς η εκλογική γεωγραφία και οι επιμέρους αναμετρήσεις δεν ακολουθούν υποχρεωτικά την πανεθνική τάση. Πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, η Αϊόβα και το Τέξας συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τις τοπικές δημοσκοπήσεις να καταγράφουν ανταγωνιστικές αναμετρήσεις.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επιχειρεί να συσπειρώσει την παραδοσιακή ρεπουμπλικανική βάση, ενώ στην τελική ευθεία ακύρωσε προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στο Κάνσας και στην Αϊόβα, επιλέγοντας τηλεφωνικές παρεμβάσεις σε περισσότερες πολιτείες.

Η ουσία είναι ότι οι Δημοκρατικοί μπαίνουν στην τελική ευθεία με σημαντικό δημοσκοπικό πλεονέκτημα, αλλά όχι με εξασφαλισμένη κοινοβουλευτική νίκη.

Εάν καταφέρουν να ανακτήσουν τη Βουλή, ακόμη και χωρίς να κερδίσουν τη Γερουσία, η δεύτερη διετία της προεδρίας Τραμπ θα γίνει αισθητά δυσκολότερη. Αν, αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί περιορίσουν τις απώλειές τους και διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποκτήσει ένα ισχυρό πολιτικό επιχείρημα για τη συνέχιση της ατζέντας του.

Οι κάλπες της 3ης Νοεμβρίου θα κρίνουν, επομένως, όχι μόνο τη σύνθεση του Κογκρέσου, αλλά και τα πραγματικά όρια της εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το 2028.

Διαβάστε επίσης:

Binance: Ανοίγει ξανά τις αναλήψεις μετά την κλοπή των 6,3 δισ. δολαρίων – Η επόμενη μέρα και τα νέα κενά ασφαλείας

Πολωνία: Θεσμικός «σεισμός» με καταγγελίες για «πραξικόπημα» στο Συνταγματικό Δικαστήριο – Επέστρεψε εσπευσμένα ο πρόεδρος Ναβρότσκι (Video)

«Πράσινο φως» από Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πώληση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία











