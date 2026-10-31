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ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ελένη Πετάση ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΑΣΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2462
29/10/2026
31.10.2026 07:47

«Breaking God» του Λάκη Λαζόπουλου

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2462
29/10/2026
31.10.2026 07:47
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«Τι είναι το “Breaking God”: Stand up comedy, επιθεώρηση ή δράμα;», αναρωτιέται ο Φάνης Μουρατίδης που στο έργο του Λάκη Λαζόπουλου υποδύεται τον Θεό. Το ίδιο αναρωτήθηκα και εγώ καθώς ο καλός ηθοποιός καταλαμβάνει ολοκληρωτικά τη σκηνή, ενώ το έξυπνο, σατιρικό κείμενο διανθίζεται με επιθεωρησιακά στοιχεία και καυστικά κοινωνικά σχόλια.

Το «Breaking God» δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το γνωστό αμερικάνικο σήριαλ «Breaking bad». Εδώ δεν υπάρχουν ναρκωτικά και ομιχλώδεις καταστάσεις. Υπάρχουν όμως ψευδαισθήσειςcelebrities, influencers, fake news, καθώς οι άνθρωποι έχουν υποταχθεί στην επιρροή των social media και της εικόνας.

Αυτή η κατάσταση επιδρά καταλυτικά και στη ζωή του Θεού που, βλέποντας τη δημοτικότητά του να εξασθενεί, αποφασίζει να κάνει rebranding, δηλαδή να ανανεώσει την επικοινωνιακή στρατηγική του. Κατ’ επέκταση, ξεκινά μια παγκόσμια περιοδεία και από κάποιο «μαγικό» λάθος βρίσκεται στην Ελλάδα. Στόχος του δεν είναι να διαφωτίσει το κοινό του με απαντήσεις αλλά να κάνει τις σωστές ερωτήσεις, που, όπως θα δούμε, φέρνουν στο φως τις αδυναμίες μας. Και όχι μόνο. Γιατί αυτή η απολαυστική διαδρομή, η γεμάτη χιούμορ και αυτοσαρκασμό, περιέχει και πολλή αγάπη για την ευάλωτη φύση του ανθρώπου.

Ο Φάνης Μουρατίδης σκηνοθετεί με νεύρο και σωστό timing την παράστασή του, διανθίζοντάς την με έξοχα τραγούδια που ερμηνεύονται τόσο από τον ίδιο όσο και από τους καλλίφωνους Μ. Πετκίδη και Κ. Μπεφάνη. Ως εξαιρετικός διαδραστικός ηθοποιός αλληλεπιδρά άμεσα με τους θεατές, ενώ γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει κάθε κωμική ατάκα του κειμένου προκαλώντας μια ατμόσφαιρα που εκπέμπει ευφορία.

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