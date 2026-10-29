Πίτερ Μέντακ: Πέθανε στα 88 του ο σκηνοθέτης των «Breaking Bad» και «The Wire»

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο Πίτερ Μέντακ, ο σκηνοθέτης που υπέγραψε επεισόδια εμβληματικών αμερικανικών σειρών, όπως το «Breaking Bad» και το «The Wire», αλλά και σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές τόσο στη Βρετανία όσο και το Χόλιγουντ.

Ο δημιουργός έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στο Λος Άντζελες, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Τετάρτη, χωρίς, ωστόσο, να γνωστοποιηθεί η αιτία θανάτου του.

Peter Medak, Director of ‘The Ruling Class’ and ‘The Changeling,’ Dies at 88 https://t.co/1DfjlBVeiz — The Hollywood Reporter (@THR) October 29, 2026

Η πορεία του Μέντακ διήρκεσε έξι δεκαετίες και περιλάμβανε 27 ταινίες μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους το υπερφυσικό θρίλερ «The Changeling», το βρετανικό αστυνομικό δράμα «The Krays» και τη σατιρική ταινία «The Ruling Class».

Παράλληλα, ο Μέντακ καθιερώθηκε ως ένας από τους σκηνοθέτες που εργάστηκαν σε μερικές από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων δεκαετιών.

Στο «Breaking Bad», τη σειρά του Βινς Γκίλιγκαν που προβλήθηκε για πέντε σεζόν από το 2008 έως το 2013, σκηνοθέτησε το επεισόδιο «Peekaboo» της δεύτερης σεζόν, το οποίο προβλήθηκε το 2009. Η σειρά, με πρωταγωνιστές τους Μπράιαν Κράνστον και Άαρον Πολ, ακολουθεί τη μεταμόρφωση ενός καθηγητή χημείας σε αδίστακτο βαρόνο των ναρκωτικών και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές δραματικές παραγωγές.

Το επεισόδιο που σκηνοθέτησε ο Μέντακ επικεντρώνεται στον Τζέσι Πίνκμαν, τον οποίο υποδύεται ο Πολ, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με ένα ζευγάρι που έχει κλέψει έναν από τους διακινητές ναρκωτικών με τους οποίους συνεργάζεται. Παράλληλα, εξελίσσεται η ιστορία του Γουόλτερ Γουάιτ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Κράνστον, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την ολοένα πιο περίπλοκη προσωπική του ζωή και την εγκληματική του δράση.

Η πορεία του στην τηλεόραση δεν περιορίστηκε στο «Breaking Bad». Ο Μέντακ σκηνοθέτησε επίσης επεισόδια του «The Wire», της σειράς του HBO που δημιούργησε ο Ντέιβιντ Σάιμον και εκτυλίσσεται στη Βαλτιμόρη, καταγράφοντας τον κόσμο της αστυνομίας, της διακίνησης ναρκωτικών, της πολιτικής και των θεσμών της πόλης. Ανάμεσα στις δουλειές του στη σειρά ήταν το επεισόδιο «Back Burners» της τρίτης σεζόν, το οποίο προβλήθηκε το 2004.

Στην τηλεοπτική του καριέρα περιλαμβάνονται ακόμη επεισόδια των σειρών «Homicide: Life on the Street», «House», με πρωταγωνιστή τον Χιου Λόρι στον ρόλο του ιδιόρρυθμου γιατρού Γκρέγκορι Χάουζ, «Carnivàle», «Law & Order: Special Victims Unit», «The Sopranos» και «Hannibal».

Ο Πίτερ Μέντακ γεννήθηκε στην Ουγγαρία και εγκατέλειψε τη χώρα του μετά την εξέγερση του 1956 κατά της κομμουνιστικής εξουσίας. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου είχε ζήσει με την οικογένειά του κρυμμένος στη Βουδαπέστη, ενώ αργότερα ο πατέρας του φυλακίστηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς.

Μετά την άφιξή του στην Αγγλία, ξεκίνησε να εργάζεται στον κινηματογράφο ως εκπαιδευόμενος και πέρασε σταδιακά από διάφορες θέσεις της παραγωγής, προτού αναλάβει καθήκοντα βοηθού σκηνοθέτη. Στη συνέχεια, μετακόμισε στο Χόλιγουντ και έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους το 1968, με το «Negatives», στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Γκλέντα Τζάκσον.

Το 1972 σκηνοθέτησε το «The Ruling Class», μια μαύρη κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Ο’ Τουλ. Η ταινία συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Καννών για τον Χρυσό Φοίνικα, ενώ ο Ο’ Τουλ απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του. Ακολούθησε το «The Changeling» το 1980, ένα υπερφυσικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Σι Σκοτ, το οποίο απέσπασε οκτώ βραβεία Genie, μεταξύ των οποίων και εκείνο της καλύτερης ταινίας.

Το 1990, ο Μέντακ επέστρεψε στο βρετανικό αστυνομικό δράμα με το «The Krays», αφηγούμενος την ιστορία των διαβόητων γκάνγκστερ του Λονδίνου Ρόνι και Ρέτζι Κρέι. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επέλεξε τους μουσικούς του συγκροτήματος Spandau Ballet, Γκάρι Κεμπ και Μάρτιν Κεμπ. Η ταινία του χάρισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στα Evening Standard British Film Awards. Στις υπόλοιπες κινηματογραφικές δουλειές του συγκαταλέγονται οι ταινίες «A Day in the Death of Joe Egg», «Let Him Have It» και «Romeo Is Bleeding», το αστυνομικό θρίλερ του 1993 με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Όλντμαν.

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