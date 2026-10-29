Δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης του Chery Tiggo 7 με φορτηγό με ικανοποιητικά αποτελέσματα ασφαλείας

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Η Chery πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις δοκιμών πρόσκρουσης Longshan στην πόλη Wuhu της Κίνας τη δοκιμή πρόσκρουσης του Chery Tiggo 7 μετωπικά με φορτηγό με ταχύτητα 50 χλμ./ώρα, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δομική αντοχή του αμαξώματός του, καθώς και την αποτελεσματικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος συγκράτησης των επιβατών.

Έτσι το Chery Tiggo 7 επιβεβαίωσε τη βαθμολογία πέντε αστέρων που έχει λάβει το SUV από τέσσερα σημαντικά προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας: το ιδιαίτερα απαιτητικό Euro NCAP στην Ευρώπη, το C-NCAP στην Κίνα, το ANCAP στην Αυστραλία και το ASEAN NCAP στη Νοτιοανατολική Ασία.

Τα αποτελέσματα από την σύγκρουση έδειξαν ότι το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall ενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά την πρόσκρουση, εξασφαλίζοντας την άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας. Παράλληλα, οι μπροστινές (A-pillars) και μεσαίες (B-pillars) κολώνες του οχήματος, όπως και οι πόρτες, παρέμειναν άθικτες, χωρίς σημαντική παραμόρφωση προς το εσωτερικό της καμπίνας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ακεραιότητας του χώρου των επιβατών. Οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν κανονικά, συγκρατώντας αποτελεσματικά τα ανδρείκελα και οι αερόσακοι αναπτύχθηκαν με ακρίβεια. Τα δύο συστήματα λειτούργησαν συνδυαστικά, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία στα ανδρείκελα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

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