Επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού με μοτοσικλέτα; – Τι λέει ο νόμος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τι ορίζει ο νόμος και πολύ περισσότερο η λογική – Τι θα πρέπει να προσέξετε και ποιο είναι το σημείο κλειδί για την ασφαλή μεταφορά ανήλικων
Παιδιά και μοτοσικλέτα, ένας συνδυασμός που δύσκολα… χωνεύεται σε μια χώρα όπου το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς, ήταν δαιμονοποιημένο για δεκαετίες.
Ο νόμος δεν απαγορεύει την μεταφορά των ανήλικων σε μηχανοκίνητα δίτροχα αν και ορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε ότι αφορά στον τρόπο.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Δοκιμή Renault Clio Full Hybrid E:Tech 160: Σπορτίφ, γρήγορο και καίει… «4-άρια»
Αυτά είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις τον συμπλέκτη σου
Δίπλωμα οδήγησης με κάμερες, κλήρωση εξεταστών και ηλεκτρονικές ενστάσεις – Οι αλλαγές στις εξετάσεις και τις πινακίδες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.