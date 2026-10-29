Επιτρέπεται η μεταφορά παιδιού με μοτοσικλέτα; – Τι λέει ο νόμος

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Τι ορίζει ο νόμος και πολύ περισσότερο η λογική – Τι θα πρέπει να προσέξετε και ποιο είναι το σημείο κλειδί για την ασφαλή μεταφορά ανήλικων

Παιδιά και μοτοσικλέτα, ένας συνδυασμός που δύσκολα… χωνεύεται σε μια χώρα όπου το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς, ήταν δαιμονοποιημένο για δεκαετίες.

Ο νόμος δεν απαγορεύει την μεταφορά των ανήλικων σε μηχανοκίνητα δίτροχα αν και ορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε ότι αφορά στον τρόπο.

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