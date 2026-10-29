Καρίνα Ιωαννίδου στο «Π»: «Με ιντριγκάρει και μια μικρή λεπτομέρεια»

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Γλώσσα κοφτή, πνεύμα αιχμηρό. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο της Καρίνας Ιωαννίδου «Speak-up» σαν να διάβαζα μικρά διηγήματα.

Τα 35 χρονογραφήματα που απαρτίζουν αυτό το βιβλίο (Εκδόσεις Γερμανός) πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό SPEAKNEWS, από τον Μάιο του 2020 έως τον Μάιο του 2023. Ο χαρακτήρας της μηνιαίας κυκλοφορίας αποτυπώνεται και στην φύση αυτών των κειμένων, που η θεατρική συγγραφέας Καρίνα Ιωαννίδου έδινε – ένα κάθε μήνα – προς δημοσίευση. Για αυτό και ο αναγνώστης, ανάμεσα στις ευφάνταστες, χιουμοριστικές, σουρεαλιστικές ιστορίες, θα αναγνωρίσει και όψεις της πραγματικότητας των τελευταίων χρόνων.

Μεγάλα γεγονότα διεθνούς, εγχώριας, ή απολύτως προσωπικής εμβέλειας, γίνονται αφορμές για σύντομα διηγήματα ή και μικρά μονόπρακτα, που με συναίσθημα και χιούμορ αναδεικνύουν όψεις της καθημερινότητας. Η πανδημία, τα lockdown και η εισβολή στην Ουκρανία, παρεμβάλλονται ανάμεσα στις γιορτές, τις επετείους και τις διακοπές, και συναντάνε υπερβατικούς χαρακτήρες όπως πασχαλίτσες που μιλάνε, φιλότεχνους αρουραίους, σκύλους που νιώθουν άνθρωποι, αλλά και αξέχαστους θρύλους του καλλιτεχνικού κόσμου, όπως ο ηθοποιός Δημήτρης Καρέλλης ή ο σκηνοθέτης Τάκης Κανελλόπουλος.

Η συγγραφέας

Η Καρίνα Ιωαννίδου γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε συγγραφή θεατρικών έργων (Playwriting) στην Αγγλία, και από τα εφηβικά της χρόνια η σχέση της με το γράψιμο υπήρξε στενή και αδιάκοπη. Από το 1985 μέχρι σήμερα, έχει υπογράψει πληθώρα θεατρικών έργων για ενήλικες, εφήβους και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων έργων μικτού κουκλοθεάτρου, καθώς και διασκευών κλασικών κειμένων.

Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε σημαντικούς θεσμούς και σκηνές, όπως το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η Κρατική Ραδιοφωνία, το Θέατρο Λεμεσού στην Κύπρο, το Θέατρο της 25ης Μαρτίου, το Δημοτικό Θέατρο Σταυρούπολης, το Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς αλλά και στο Θέατρο Φλέμινγκ, το οποίο ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της, τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γρηγόρη Μήτα.

Η Καρίνα Ιωαννίδου έχει τιμηθεί δύο φορές με το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, για τα έργα Σκίστε τη γάτα (1987) και Τζοκόντα vs Ντα Βίντσι (2010), ενώ έχει λάβει πλήθος διακρίσεων σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Από το 2020 δημοσιεύει τακτικά χρονογραφήματα στο Speak News Magazine, με ορισμένα από αυτά να έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και να παρουσιάζονται σε λογοτεχνικά περιοδικά και podcasts.

«Παρατηρώ τον κόσμο»

Όπως μας λέει η συγγραφέας, «παρατηρώ με προσοχή τον κόσμο γύρω μου. Όλοι και όλα μπορούν να ξεπηδήσουν από το πουθενά και να με τροφοδοτήσουν με ιδέες, τις οποίες επεξεργάζομαι μέσα από τις δικές μου εσωτερικές διεργασίες. Συχνά, αυτό που με ιντριγκάρει είναι μια μικρή, ανεπαίσθητη λεπτομέρεια, που μπορεί να μοιάζει ασήμαντη, αλλά για κάποιον λόγο παραμένει μέσα μου.

Δεν γνωρίζω πότε και πώς θα ενεργοποιηθεί. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ο χρόνος που μεσολαβεί, χωρίς να ξεφτίζει η ιδέα. Κάτι δεν αρκεί να μου κινήσει την προσοχή• πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει μέσα μου, ακόμη κι όταν η στιγμή που το γέννησε έχει παρέλθει προ πολλού. Να επιμένει, να διατηρεί τη δύναμή της και να αναζητά, χωρίς να το αντιλαμβάνομαι πάντα συνειδητά, μια έξοδο στο φως».

Και καταλήγει: «Κάπως έτσι, οι παρατηρήσεις, οι σκέψεις και τα βιώματά μου μεταμορφώνονται σταδιακά σε συναισθήματα και ιδέες που αναζητούν τις κατάλληλες λέξεις για να εκφραστούν. Με συγκινεί βαθιά η δυνατότητα να μετασχηματίζεται κάτι προσωπικό σε κάτι που αφορά περισσότερους. Θεωρώ μαγικό το πώς μια εσωτερική, προσωπική διαδρομή μπορεί να οδηγήσει σε μια συνάντηση με τον άλλον».

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