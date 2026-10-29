Αγαπηδάκη: «Επανέρχεται από την 1η Νοεμβρίου το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας» (video)

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Στη βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών από το ΕΣΥ και την αποδοχή 90% του προγράμματος «Προλαμβάνω», αναφέρθηκε σήμερα η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ παράλληλα, προανήγγειλε την επανεκκίνηση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων, από την 1η Νοέμβριου.

Αναλυτικά, η Ειρήνη Αγαπηδάκη συμμετείχε σήμερα στην τηλεοπτική εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα Mega», με τους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, μαζί τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη και τον τομεάρχη Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., Διονύση Τεμπονέρα.

Αναφορικά με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» μεταξύ άλλων είπε ότι δεν την απασχολούν οι μετεκλογικές συνεργασίες, «με απασχολούν τα προβλήματα των πολιτών και το τι κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Σε ό,τι αφορά στην Υγεία, δημοσιεύτηκε σήμερα μια έρευνα της Opinion Poll, η οποία δείχνει ότι, χωρίς να ισχυριζόμαστε πως έχουμε φτιάξει τα πάντα, έχει αυξηθεί η ικανοποίηση των πολιτών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ειδικά για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», η αποδοχή φτάνει περίπου στο 90%. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, καθώς έχει σώσει μέχρι σήμερα μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Νομίζω ότι αυτό δείχνει στην πράξη τι σημαίνει από τη μία να ασχολούμαστε με «παραπολιτικά», αν θέλετε, και εν τέλει τι σημαίνει αποτέλεσμα στην πράξη, να παράγουμε δηλαδή απτά αποτελέσματα».

Πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας

Για το πρόγραμμα μείωσης της παχυσαρκίας, η αναπληρώτρια υπουργός επανέλαβε ότι τον Νοέμβριο, μετά την εισήγηση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής, θα υπάρξει η δυνατότητα να χορηγηθούν έως και οκτώ δόσεις στους 43.500 δικαιούχους του προγράμματος.

Η διαδικασία θα είναι η εξής:

Οι δικαιούχοι που θα λάβουν SMS, θα επισκεφθούν και θα αξιολογηθούν από τον γιατρό τους. Εφόσον ο γιατρός κρίνει ότι χρειάζεται, θα συνεχιστεί η θεραπεία με τις ανάλογες δόσεις και θα αποφασίσει πόσες δόσεις πρέπει να λάβουν. Παράδειγμα, κάποιοι είχαν λάβει δύο δόσεις, άλλοι περισσότερες, ενώ υπήρχαν και δικαιούχοι που δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν καθόλου τη θεραπεία, καθώς δεν εντάχθηκαν όλοι στο πρόγραμμα την ίδια χρονική στιγμή.

Επομένως, θα υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα χορήγησης έως και οκτώ δόσεων, ανάλογα με την ιατρική αξιολόγηση.

Το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό θα εκδίδεται αυτόματα μέσω της ΗΔΥΚΑ. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για να το εκδώσουν. Θα λάβουν το παραπεμπτικό και θα επισκεφθούν τον γιατρό τους, ο οποίος θα αξιολογήσει την κλινική τους κατάσταση και θα αποφασίσει πόσες δόσεις χρειάζονται.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις, μαζί με τον Υπουργό Υγείας.

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: το “Προλαμβάνω” συνεχίζεται κανονικά. Έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλονται SMS για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.

Αυτό που σταμάτησε αφορούσε μόνο το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, το οποίο θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο, καθώς εξασφαλίσαμε εθνικούς πόρους.

Πρέπει να ξεχωρίζουμε δύο πράγματα: άλλο είναι η προσωρινή διακοπή της συγκεκριμένης παρέμβασης λόγω της απόφασης για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και άλλο η συνέχιση του συνολικού προγράμματος πρόληψης. Δεν πρέπει να συγχέουμε τη συγκεκριμένη παρέμβαση με το σύνολο του προγράμματος “Προλαμβάνω”», όπως επεσήμανε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Όσον αφορά την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης η αναπληρώτρια υπουργός τόνισε ότι πολλές φορές, ακόμη και μέσα στη Βουλή, αντιμετωπίζει καταστάσεις που είναι απογοητευτικές, «ειδικά για εμένα που είμαι μια νέα πολιτικός.» όπως είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χρηστίδη, είχε υποστηρίξει επανειλημμένως μέσα στη Βουλή ότι το πρόγραμμα “Προλαμβάνω” πρέπει να συνεχιστεί με εθνικούς πόρους. Υπήρχε, μάλιστα, αγωνία για το τι θα συμβεί μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Γι’ αυτό, τον Ιούλιο φέραμε διάταξη για τη συνέχιση του “Προλαμβάνω” από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα με πολύ μεγάλη αποδοχή από τους πολίτες, περίπου 90%, το οποίο έχει σώσει 500.000 ζωές. Και όμως το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χρηστίδη, ψήφισε “παρών”. Εμείς φέραμε τη λύση και, όταν ήρθε η σχετική διάταξη στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ δεν την υπερψήφισε» είπε με νόημα η Ειρήνη Αγαπηδάκη επισημαίνοντας ότι: «Αυτή είναι η ουσία. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία συναίνεση σε ζητήματα δημόσιας υγείας».

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