Πλήρωσαν έως 440.000 δολάρια για τον γύρο του κόσμου και ξέμειναν στην Καμπότζη – Το κρουαζιερόπλοιο δεν έχει λεφτά για καύσιμα!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ονειρεύτηκαν τον γύρο του κόσμου μέσα στη χλιδή, πλήρωσαν μια περιουσία για να εξασφαλίσουν την καμπίνα τους και τελικά… ξέμειναν στην Καμπότζη, επειδή το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο δεν μπορούσε πλέον να πληρώσει τα καύσιμά του!

Πρόκειται για το Villa Vie Odyssey, ένα πλωτό συγκρότημα πολυτελών κατοικιών, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024 από το Μπέλφαστ με την υπόσχεση ενός ταξιδιού διάρκειας 3,5 ετών, σε σχεδόν 150 χώρες.

Οι επιβάτες είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν καμπίνες έναντι 120.000 έως 440.000 δολαρίων, ενώ υπήρχε και η επιλογή ενοικίασης από 3.500 δολάρια τον μήνα. Στις ανέσεις περιλαμβάνονταν εστιατόρια, μπαρ, πισίνα και γήπεδο pickleball.

Μόνο που η πραγματικότητα αποδείχθηκε λιγότερο ειδυλλιακή από τις διαφημιστικές υποσχέσεις.

Από τις πολυτελείς καμπίνες στην ενεργειακή κρίση

Η εταιρεία ανακοίνωσε την αναστολή του ταξιδιού, καθώς το κόστος των καυσίμων εκτοξεύτηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μηνιαίο κόστος καυσίμων ανά καμπίνα αυξήθηκε από 1.800 σε έως 8.000 δολάρια σε περιοχές της Ασίας!

Η εταιρεία προσπάθησε να περιορίσει τα έξοδα μειώνοντας την ταχύτητα του πλοίου και παρατείνοντας τις παραμονές στα λιμάνια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Έτσι, περίπου 200 επιβάτες κλήθηκαν να αποβιβαστούν στην Καμπότζη, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επιχειρήσει οικονομική αναδιάρθρωση μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας.

Το πιο ειρωνικό; Το κρουαζιερόπλοιο είχε διαφημίσει ακόμη και πρόγραμμα ισόβιας διαμονής για συνταξιούχους που ήθελαν να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους ταξιδεύοντας.

Τελικά, αποδείχθηκε ότι ακόμη και τα όνειρα των πλουσίων μπορούν να ναυαγήσουν όταν έρχεται ο λογαριασμός των καυσίμων. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο λογαριασμός ήταν τόσο μεγάλος ώστε το ταξίδι της ζωής τους κατέληξε σε μια απρόσμενη στάση χωρίς ημερομηνία αναχώρησης.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογές στο Ισραήλ: Οριακό προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα – Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

Τραμπ: «Ίσως η Βενεζουέλα γίνει σύντομα η 51η πολιτεία των ΗΠΑ» (Video)

Νανoτυραννόσαυρος πωλήθηκε για 47,3 εκατ. δολάρια – Το δεύτερο ακριβότερο απολίθωμα δεινοσαύρου (Video)