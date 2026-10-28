Θολώνει το παρμπρίζ: Ποια ρύθμιση του κλιματισμού χρειάζεσαι

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Λίγη βροχή, χαμηλή θερμοκρασία και δύο επιβάτες αρκούν για να περιοριστεί η ορατότητα μέσα σε λίγα λεπτά. Η λύση βρίσκεται στον σωστό συνδυασμό των ρυθμίσεων του κλιματισμού, με ένα κουμπί που πολλοί συνδέουν αποκλειστικά με το καλοκαίρι να κάνει τη διαφορά.

Το θολωμένο παρμπρίζ είναι από τις πιο συνηθισμένες ενοχλήσεις στις φθινοπωρινές και χειμερινές μετακινήσεις. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, ξεκινάς και λίγο αργότερα βλέπεις το τζάμι να καλύπτεται από μια λεπτή θαμπάδα. Ανεβάζεις τον ανεμιστήρα, γυρίζεις τη θερμοκρασία, πατάς δύο κουμπιά και περιμένεις. Μερικές φορές καθαρίζει γρήγορα. Άλλες, το πρόβλημα επιμένει ή επιστρέφει μόλις χαμηλώσεις την ένταση.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να φυσάει περισσότερος αέρας. Χρειάζεται να κατευθύνεται στο σωστό σημείο, να μειώνεται η υγρασία μέσα στην καμπίνα και να ζεσταίνεται το κρύο τζάμι. Γι’ αυτό, στη συνηθισμένη περίπτωση που το παρμπρίζ θολώνει από μέσα, ο συνδυασμός είναι συγκεκριμένος: αέρας προς το παρμπρίζ, ζεστή ρύθμιση, ενεργοποιημένο A/C και εισαγωγή εξωτερικού αέρα.

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