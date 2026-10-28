28η Οκτωβρίου: Με τη μαθητική παρέλαση τιμά η Αθήνα την Εθνική Επέτειο

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Με κάθε επισημότητα και τιμή προς τους ήρωες του Έπους του ’40, η σημαιοστολισμένη Αθήνα γιορτάζει σήμερα την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ», με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται με τη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Το εορταστικό πρόγραμμα άρχισε στις 6:47, με τις χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, καθώς και με το εωθινό από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στις 8 το πρωί ακολούθησε η έπαρση της Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στη συνέχεια, στις 10 π.μ., έγινε η Δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Αμέσως μετά, είναι προγραμματισμένη η κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές της χώρας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίζεται στις 11 π.μ., οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει η παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας της Αθήνας, των προσκόπων, των οδηγών και των ΑμεΑ, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

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