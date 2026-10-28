search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 13:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2026 12:11

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές είναι σε Red Code

28.10.2026 12:11
kairos_2810_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το δελτίο, τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά:

«Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με α.α 8/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Αντιδράσεις για την αστυνομική απαγόρευση αντιφασιστικών διαδηλώσεων κατά της ομιλίας Κασιδιάρη

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός για τις εργασίες του Flyover

Μεταξουργείο: Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη – Διακοπή της κυκλοφορίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης – Σύμβολο εθνικής ισχύος, δημοκρατίας, ελευθερίας, ισονομίας

zeus-pilotos
ΕΛΛΑΔΑ

Το μήνυμα του πιλότου του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ»: «Η ελευθερία δεν χαρίζεται» (Video)

mitsotakis_thessaloniki_2810_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές»

treno ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένων κοντά στο Τολέδο με τουλάχιστον 39 νεκρούς – «Είναι μια μάζα από σιδερικά, δεν σταματούν να βγάζουν νεκρούς» (Video)

fotia metaxourgeio (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην Μενάνδρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

israel_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Οριακό προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα - Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

giorgos mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή - Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

kalx-we
ΚΑΛΧΑΣ

Η προσδοκία και ο κίνδυνος με τη «μάχη νομιμότητας», ο άφωνος Αυγενάκης, οι Μαγιάτικες εκλογές του Άδωνι, οι νέοι εχθροί του Τσίπρα, ο Ζαμπάρας και ο Βαρεμένος

panagiotis-fasoulas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Φασούλας ζητά την παραίτηση των συνεργατών του Λιόλιου: «Να φύγουν οι εγκληματίες από τη σκηνή του εγκλήματος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 13:58
pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης – Σύμβολο εθνικής ισχύος, δημοκρατίας, ελευθερίας, ισονομίας

zeus-pilotos
ΕΛΛΑΔΑ

Το μήνυμα του πιλότου του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ»: «Η ελευθερία δεν χαρίζεται» (Video)

mitsotakis_thessaloniki_2810_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές»

1 / 3