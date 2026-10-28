Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές είναι σε Red Code

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Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το δελτίο, τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά:

«Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) με α.α 8/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)».

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